Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал имена шести спортсменок, которые будут выступать в спринте на четвертом этапе Кубка мира. Гонка откроет соревновательную программу немецкого этапа, который пройдет в Оберхофе с 10 по 13 января.

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал имена шести спортсменок, которые будут выступать в спринте на четвертом этапе Кубка мира. Гонка откроет соревновательную программу немецкого этапа, который пройдет в Оберхофе с 10 по 13 января.В список были включены Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Евгения Павлова и Светлана Миронова, сообщает ТАСС. "Выступят все, кроме Ларисы Куклиной", — сказал Норицын.Напомним, что среди россиянок лучший результат в общем зачете Кубка имеет Ирина Старых, которая располагается на 11 месте.