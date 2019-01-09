32-летняя жительница Краснодара Светлана Белогурова пришла в студию Пусть говорят Первого канала. Она заявила, что родила дочь звезды сериала Кадетство и фильма Сволочи Александра Головина.

32-летняя жительница Краснодара Светлана Белогурова пришла встудию "Пусть говорят" Первого канала. Она заявила, что родила дочь звездысериала "Кадетство" и фильма "Сволочи" Александра Головина.Светлана утверждает, что познакомилась со звездой экраналетом прошлого года в Ялте, на съемочной площадке. Головин был исполнителемодной из главных ролей, а она обычным гримером на площадке.Роман развивался стремительно и длился всего две недели. Спустявремя Белогурова узнала, что беременна. Светлана утверждает, что Александробещал жениться и стать образцовым отцом для их дочери Оливии. Однако несдержал слово и бросил ее с новорожденным ребенком."Когда я узнала, что беременна. Саша встал в позу: "Я нехочу, я не готов, делаем аборт". Я ждала восемь месяцев. Восемь месяцев Оливии.Я звонила, писала, разговаривала. Человек не берет трубку. Он не отвечает. Он игнорирует.А потом он заявил, что готов сделать тест-ДНК", – рассказала Белогурова.Светлана заявила, что ей необходима материальная поддержка. Молодаямама готова пойти на генетическую экспертизу, вот только денег на проведение теста у нее нет, а Головин, хоть и требует исследование, оплачивать его не хочет. Добавим, что защищать Светлану взялась Екатерина Гордон – известный в столице адвокат.Актер Кирилл Емельянов вступился Александра. Артист уверен,что Белогурова сама виновата в сложившейся ситуации. По его словам, Головин былготов взять на себя ответственность за ребенка, однако Светлана шантажом иманипуляциями отбила у него желание помогать."Он помогал, он перечислял по 50 тысяч рублей в течение всейбеременности. В какой-то момент Сашу стала вся эта ситуация пугать. Был готов помогать,но что-то пошло не так. Он готов пройти ДНК-тест. Саша любвеобильный человек. Унего огромное количество девушек", – рассказал Емельянов.Молодая мама отметила, что Александр перечислял деньгитолько первые три месяца беременности, а после исчез. Также девушкапродемонстрировала в студии записи диктофона, которые она тайком сделала, когдаобщалась со звездой сериала "Кадетство". Ведущий шоу Дмитрий Борисов заметил,что в момент создания аудио Головин был в изрядном подпитии. Молодой мужчина уговаривалзазнобу сделать аборт. Артист утверждал, что не хочет, чтобы этот ребенокпоявился на свет.