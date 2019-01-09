Радикальный способ борьбы с русским языком придумала экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Она призвала бить обувью по лицу тех, кто игнорирует украинский язык.

Радикальный способ борьбы с русским языком придумалаэкс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Она призвала бить обувью по лицу тех,кто игнорирует украинский язык.По мнению Фарион, если гражданин Незалежной не говоритпо-украински на постоянной основе, его можно ударить. "Ничего не собираюсьим говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу, и все. С такими не говорят,им ничего не доказывают", – заявила политик в интервью украинскому изданию"Золочев.НЕТ".Государство не должно помогать русскоговорящим устраиватьсяв учебные заведения и на работу, считает Фарион. Во время интервью она сказала,что день рождения Степана Бандеры для нее святой день.Известная своими агрессивными высказываниями о русскоязычныхукраинцах Фарион уже говорила ранее, что русский язык для нее это – языкоккупантов, а украинцев необходимо приучать использовать в публичномпространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала согражданломать челюсти русскоговорящим жителям Украины.С момента победы Евромайдана в 2014 году Киев ведетцеленаправленную войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных гражданстраны. В 2017-м был принят закон об образовании, в соответствии с которымшкольники никогда не узнают, что такое русский язык. Через несколько лет он небудет изучаться в школах даже на факультативной основе.Истерики по поводу русского языка разгораются на Украинерегулярно. К примеру, в Верховной раде депутат Андрей Тетерук набросился собвинениями в адрес ООН, которая, по его мнению, занимается пропагандойрусского языка. На иллюстрации, которую народный избранник продемонстрировалсвоим коллегам, было показано, что украинский язык является производным отрусского. Языковой вопрос, заявил Тетерук, – не что иное, как часть гибриднойвойны, которую Россия ведет против Украины, вовлекая в нее даже международныеорганизации.При этом украинские власти знают, чтозначительная часть граждан их страны в повседневном общении используют русский.Судя по последним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5%граждан страны, в столице Украины таких еще больше – около 80%.