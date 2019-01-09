Первый канал в очередной раз вырезал номер Ольги Бузовой из эфира. Телеведущая и певица участвовала в гала-концерте Рождество с Григорием Лепсом. В финальную версию шоу выступление Бузовой не вошло.

Первый канал в очередной раз вырезал номер Ольги Бузовой изэфира. Телеведущая и певица участвовала в гала-концерте "Рождество сГригорием Лепсом". В финальную версию шоу выступление Бузовой не вошло.Традиционное рождественское шоу Григория Лепса состоялось 26декабря. А Первый канал показал гала-концерт 7 января. Поклонники ОльгиБузовой, с нетерпением ожидавшие появления звезды на экране, были страшноразочарованы.Свои популярные хиты в гостях у Лепса исполнили ФилиппКиркоров, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Ани Лорак, Диана Арбенина,Ольга Бузова, Дима Билан и многие другие. Сообщается, что запись концертасократили из-за ограниченного хронометража – соответственно, некоторые номера вфинальную версию не вошли.Однако для фанатов ведущей "Дома-2" это сталослабым утешением – тем более, что подобное случается с их кумиром не впервые. Впрошлом году Ольга Бузова также принимала участие в записи концерта "Рождествос Григорием Лепсом" – она исполнила композицию "Мало половин".Однако в эфире номер так и не появился – к справедливому возмущению фанатов.признавалась, что после выступления на концертеГригория Лепса почувствовала себя нехорошо. Вызвали врача, который поставилпевице капельницу. Предположительно, недомогание было вызвано тем, что Ольга завесь день съела всего один бутерброд.Ольга решила, что ей все же нужен отдых. Как сообщает"Вокруг ТВ", телеведущая впервые за год взяла отпуск. В компании своейсестры Анны Бузова отправилась на Мальдивы и уже радует поклонников снимками спляжа.