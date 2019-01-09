Знаменитый тренер по фигурному катанию опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. В нем она высказалась о своих бывших учениках, в числе которых и Евгения Медведева.

Знаменитыйтренер по фигурному катанию опубликовала трогательный пост насвоей странице в Instagram. В нем она высказалась о своих бывших учениках, в числекоторых и Евгения Медведева.Наставница отметила, что вложила душу и частьжизни в своих воспитанников. Этери Тутберидзе разместилафотографии юных фигуристов.На снимках представлены ЮлияЛипницкая, Анастасия Тараканова, Дарья Паненкова, Полина Цурская,Серафима Саханович, Адьян Питкеев, Сергей Воронов и ЕвгенияМедведева. Последняя ушла от Тутберидзе к канадскому тренеруБрайану Орсеру, что стало для наставницы сильным ударом."В эти образы вложена нашадуша и часть жизни. Отпустили, но сохранили", – отметилав подписи к посту Тутберидзе. Кроме того, тренер добавила к публикации хэштегис именами и фамилиями бывших учеников.Поклонники фигурного катанияпрокомментировали пост Тутберидзе. "Медведева достойная, но не лучшая. Хватитделать из нее идола, только хуже от этого", "Медведевой уже вместо цветов на ледстали бросать пельмени. Намек понимаете? Не надо выдавать желаемое задействительное", "Птенцы захотели покинуть гнездо?.. Ну, что же – уних есть крылья, пусть летят. В чужие гнезда, в чужие страны… не важно! Важноих отпустить!" – высказались пользователи соцсети.Отметим, что поклонников Медведевой интересуют нетолько ее профессиональные успехи, но и личная жизнь. Как писали "Дни.ру", фигуристка продолжает подогревать слухи оромане с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. НаканунеНового года спортсменка опубликовала несколько снимков с молодым человеком вСети.