Начали год по-новому. С 1 января 2019 года в силу вступили нововведения в некоторых законах нашей страны. Начала действовать пенсионная реформа. Трудящиеся, которые должны были выйти на заслуженный отдых в этом году, уйдут на пенсию на 6 месяцев позже. Также россиян будут предупреждать о потере денег при смене пенсионного фонда.

Начали год по-новому. С 1 января 2019 года в силу вступили нововведения в некоторых законах нашей страны. Начала действовать пенсионная реформа. Трудящиеся, которые должны были выйти на заслуженный отдых в этом году, уйдут на пенсию на 6 месяцев позже. Также россиян будут предупреждать о потере денег при смене пенсионного фонда. Если менять пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, можно лишиться накопительной части дохода. Какую сумму человек может потерять, выбирая другой пенсионный фонд, теперь будут извещать при подаче заявления о переходе от одной организации, который Вы доверили пенсионные накопления, к другой.Из приятного - в стране повышаются МРОТ и пособия по безработице. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырос до 11 тысяч двухсот восьмидесяти рублей. Но подросли и налоги, а именно налог на добавочную стоимость, с 18 до 20 процентов. Рост НДС отразится, в первую очередь, на потребителях: в магазинах вырастут цены. Льготную ставку в 10% оставили только на определенные категории товаров: лекарства, некоторые продукты питания и детские товары.С 9 января расширили границы базового тарифа ОСАГО. На его основе рассчитывается стоимость полиса - с поправкой на возраст, стаж водителя и качество его езды. За безаварийную - полагаются скидки. При расчёте цены полиса страховщики будут в первую очередь ориентироваться на водительский стаж и возраст человека.А вот громкие изменения в сфере обращения с отходами в 2019 году владимирцев не коснутся. Мусорную реформу в области отложили на год. Оплачивать вывоз мусора будем, как и раньше, по строке за содержание жилого помещения. Единый региональный мусорный оператор, который будет курировать вывоз ТБО, появится во Владимирской области только в 2020 году.И еще об одном изменении. За детские сады будут брать больше. Теперь за 12-часовое пребывание ребенка в группе родители должны будут заплатить 149 рублей в день. В управлении образования отмечают, что стоимость повысилась не намного, к тому же все компенсации сохранятся в полном объеме.Евгений Алексеенко, зам. начальника управления образования г. Владимира: "Стоит отметить, что полтора года не повышался размер оплаты за пребывание детей в детских садах. То есть с 1 июля 2017 года. Цены растут, и, прежде всего, мы же с вами знаем, что вот эта сумма - 149 рублей, большая часть этой суммы идет на закупку продуктов для питания детей".