Виктория Дайнеко любит купаться в лучах славы – и не
стесняется в этом признаться. Певица опубликовала в микроблоге результат
опроса, из которого следует: в прошлой жизни она была Мэрилин Монро.
Виктория Дайнеко любит купаться в лучах славы – и не
стесняется в этом признаться. Певица опубликовала в микроблоге результат
опроса, из которого следует: в прошлой жизни она была Мэрилин Монро.
Итоги опроса Викторию явно вдохновили. Ведь певица оказалась
реинкарнацией самой Монро – ну или Джеймсом Дином. Сравнение с кинозвездами
Дайнеко впечатлило.
В конце прошлого года стало известно, что популярная певица
восстановила отношения с бывшим супругом Дмитрием Клейманом. Виктория рассказала
об этом в откровенном интервью.
Выяснилось, что проводит много времени с бывшим
мужем. Иногда Клейман даже готовит для нее ужин – если она возвращается
уставшая со съемок.
Однако возобновлять романтические отношения с Дмитрием
Виктория Дайнеко не готова. По ее словам, чувства уже угасли. Несмотря на это, звезда
переживает за бывшего и очень хочет, чтобы он нашел себе хорошую девушку.
В переживаниях есть и корыстный интерес. По ее
словам, девушки должны быть адекватными. Ведь они будут общаться с общей дочерью
Дайнеко и Клеймана.