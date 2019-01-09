Виктория Дайнеко любит купаться в лучах славы – и не стесняется в этом признаться. Певица опубликовала в микроблоге результат опроса, из которого следует: в прошлой жизни она была Мэрилин Монро.

Виктория Дайнеко любит купаться в лучах славы – и нестесняется в этом признаться. Певица опубликовала в микроблоге результатопроса, из которого следует: в прошлой жизни она была Мэрилин Монро.Итоги опроса Викторию явно вдохновили. Ведь певица оказаласьреинкарнацией самой Монро – ну или Джеймсом Дином. Сравнение с кинозвездамиДайнеко впечатлило.В конце прошлого года стало известно, что популярная певицавосстановила отношения с бывшим супругом Дмитрием Клейманом. Виктория рассказалаоб этом в откровенном интервью.Выяснилось, что проводит много времени с бывшиммужем. Иногда Клейман даже готовит для нее ужин – если она возвращаетсяуставшая со съемок.Однако возобновлять романтические отношения с ДмитриемВиктория Дайнеко не готова. По ее словам, чувства уже угасли. Несмотря на это, звездапереживает за бывшего и очень хочет, чтобы он нашел себе хорошую девушку.В переживаниях есть и корыстный интерес. По еесловам, девушки должны быть адекватными. Ведь они будут общаться с общей дочерьюДайнеко и Клеймана.