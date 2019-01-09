И в это воскресенье - традиционный «Забег Дедов Морозов». По улице Большая Московская. Регистрация с выдачей персональных номеров - с 11.00 на Театральной площади.

И в это воскресенье - традиционный Забег Дедов Морозов. По улице Большая Московская. Регистрация с выдачей персональных номеров с 11.00 на Театральной площади. Для участия в забеге при себе достаточно иметь любой атрибут Деда Мороза или Снегурочки - например, новогодний костюм или хотя бы соответствующую шапочку.Финиш VIII Владимирского Забега Дедов Морозов состоится на Соборной площади. Тех, кто покажет лучшие результаты в скорости или пробежит дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами. В прошлом году на старт вышли порядка 2 000 участников. На время проведения Забега Дедов Морозов с 12.00 до 14.00 движение всех видов транспорта по Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской - будет закрыто.