Поездка была организована в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

Полицейский Дед Мороз продолжает дарить радость и отличное настроение ребятам из Владимирской области. В новогодние каникулы приятный подарок получили дети сотрудников полиции – более сорока мальчишек и девчонок отправились на экскурсию в Москву.Ребята в сопровождении взрослых погуляли по Красной площади, узнали много интересного о некоторых исторических памятниках и сделали незабываемые фотографии на фоне красочного новогоднего оформления столицы.После прогулки мальчишки и девчонки отправились во Дворец спорта «Лужники» на цирковое шоу.Дрессированные животные, гимнасты, клоуны и другие участники представления создали настоящий праздник, который надолго останется в памяти зрителей!Прощаясь с артистами, ребята дружно пообещали, что обязательно приедут в следующем году.Вернувшись домой, мальчишки и девчонки выразили благодарность организаторам за такую насыщенную приятными впечатлениями поездку.