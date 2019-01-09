В 2018 году в регионе зарегистрировано 3 тысячи субъектов предпринимательства

В 2018 году в регионе зарегистрировано 3 тысячи субъектов предпринимательстваДепутат Костромской областной Думы Дмитрий Аббакумов уверен, что сегодня благодаря созданию в регионе максимально эффективной и прозрачной системы поддержки предпринимателей, начать новый бизнес максимально просто.По данным Управления федеральной налоговой службы по Костромской области, в 2018 году в регионе зарегистрировано три тысячи субъектов предпринимательства, почти 700 из них – новые юридические лица.По итогам года налоговая служба отмечает увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. На 18% больше чем в 2017 костромские компании перечислили в федеральную казну, почти на 9% – в областной бюджет.«В Костромской области максимально эффективно и максимально возможно работает структура поддержки бизнеса. Это, в первую очередь и работа Бизнес-центра, который сегодня оказывает инфраструктурную, консультационную и информационную поддержку малому и среднему бизнесу. Ну, и конечно работа регионального департамента экономического развития. В конце прошлого года мы утвердили региональную программу поддержки бизнеса почти на 1 млрд рублей на ближайшие пять лет. Таких средств на эти цели не выделялось никогда. Более того, в области работает масса других программ, в которых мы призываем участвовать предпринимательское сообщество. Сегодня возможности региона по ведению бизнеса значительно улучшились. Область стала получать очень большую федеральную поддержку, она увеличилась почти в два раза», - отмечает председатель Совета Костромского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутат Костромской областной Думы Дмитрий Аббакумов.Также депутат Костромской областной Думы подчеркивает, что сегодня власть абсолютно конструктивно и эффективно взаимодействует с бизнесом. Как результат - снижение количества жалоб со стороны бизнес-сообщества.«Согласно данным Уполномоченного по правам предпринимателей, сегодня очень мало жалоб поступает со стороны бизнеса. Это говорит о том, что системных проблем уже нет. На самом деле начать новый бизнес в нашем регионе просто. Да, там есть свои сложности в виде высокой конкуренции. Но это зависит только от самого предпринимателя. Если хочешь выжить, значит надо быть лучше, чем другие: брать ценой, сервисом, каким-то уникальным продуктом. От высокой и честной конкуренции выигрывает и потребитель, и бизнес, и регион», - комментирует Дмитрий Аббакумов.То, что зайти в наш регион с любым бизнес-проектом достаточного легко, подтверждает и руководитель регионального отделения работодателей «Костромской союз промышленников» Вадим Брюханов.«На сегодняшний день в регионе мер поддержки бизнеса предостаточно. Но, самое главное в этом заинтересован губернатор Костромской области Сергей Ситников. Зайти в наш регион с бизнес-проектом достаточно легко. Даже более - для нашей области достаточно показаться на горизонте и обозначить свои интересы по ведению бизнеса в регионе. Любой серьезный проект получит поддержку, а все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации, будут проработаны досконально», - говорит эксперт.Развитию конкуренции на территории региона способствует работа федеральной налоговой службы по ликвидации фирм-однодневок и компаний, существующих только на бумаге. Ежегодно из реестра налогоплательщиков исключаются компании, которые не ведут свою деятельность. Эта работа проводится совместно с правоохранительными органами.По словам руководителя Управления федеральной налоговой службы по Костромской области Алексея Афанасьева, 95% из числа ликвидированных организаций – никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, отчетность не представляли, либо представляли ее нулевую.