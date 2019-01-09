Борис Щербаков стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Актер рассказал, что главная в его жизни опора – это жена Татьяна.

Борис Щербаков стал гостем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Актер рассказал, что главная в его жизни опора – этожена Татьяна.Борис Щербаков со студенческой скамьи женат на красавице по имени Татьяна. Артист признается, что не был верен любимой, однако та еговсегда прощала."Я многое пережила за годы брака. Измены были, я мужавыгоняла, потом прощала. Было трудно. Но ведь когда мы познакомились, Боре быловсего 19 лет. Он всегда был привлекательным, и однажды, узнав про интрижку, яподала на развод. Но он стал шелковым, жил дома и был идеальным. И потом якак-то забыла, что мы с ним, оказывается, развелись", – призналась супругазнаменитости.Последние несколько лет Щербаков не отходит от жены ни нашаг. У Татьяны обнаружили онкологическое заболевание. Артист надеется, что благодаряего заботе болезнь отступит."Я не считаю, что что-то изменилось, если роднойчеловек попадает в беду, надо держаться друг за друга. Я считаю, что она мояопора и надежда. Мы с ней одно существо, которое невозможно разорвать. Если от этого существа что-то оторвется, то другая половина погибнет также. Тазобедренный сустав мы заменим и все будет хорошо", – поведал Щербаковведущему Борису Корчевникову.Также актер вспомнил, как много лет назад впервые увидел своюизбранницу. В его комнату в общежития Школы-студии МХАТ по ошибке подселилидевушку. Борис с порога предложил растерянной незнакомке жить вместе.Позже выяснилось, что барышню, претендующую на комнату Бориса,зовут Татьяна и она замужем. К слову, у Щербакова тогда была другая девушка.Однако через год настойчивых ухаживаний Татьяна сдалась: развелась с первыммужем и вышла замуж за будущую звезду.