В Южной Америке продолжается традиционный ралли-рейд Дакар – 2019. В соревнованиях грузовиков победу одержал экипаж Андрея Каргинова российской команды Камаз-мастер

В Южной Америке продолжается традиционный ралли-рейд "Дакар – 2019". В соревнованиях грузовиков победу одержал экипаж Андрея Каргинова российской команды "Камаз-мастер"Грузовик Андрея Каргинова преодолел скоростной спецучасток длиной 331 км за 4 часа 26 минут 49 секунд. На втором месте голландец Жерар де Рой на "Ивеко", отставший от победителя на 11 минут 55 секунд.Третье и четвертые места заняли представители "Камаз-мастер". Экипаж Дмитрия Сотникова отстал от победителя на 13, 42 секунды. Отставание Эдуарда Николаева составило 14, 01. После трех этапов лидирует экипаж Николаева. Сотников и Каргинов занимают третье и четвертое места в общем зачете.