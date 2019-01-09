Футболист московского Спартака Денис Глушаков наносил своей жене Дарье телесные побои легкой степени, что доказала проведенная экспертиза МВД. Супруги уже были вызваны для дачи повторных показаний.

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков наносил своей жене Дарье телесные побои легкой степени, что доказала проведенная экспертиза МВД. Супруги уже были вызваны для дачи повторных показаний.По итогам общения с супругами следователь должен определиться – заводить ли уголовное дело в отношении игрока многократного чемпиона страны или нет, сообщает Mash. Ранее супруга футболиста подала на развод после того, как она обнаружила его с другой женщиной, а после он угрожал ей расправой.Бракоразводный процесс длится с осени 2018 года.