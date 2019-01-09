Московский ЦСКА одержал очередную победу в баскетбольной Евролиге. Чемпионы России победили в Стамбуле турецкую Дарюшшафаку с результатом 80:65.

Московский ЦСКА одержал очередную победу в баскетбольной Евролиге. Чемпионы России победили в Стамбуле турецкую "Дарюшшафаку" с результатом 80:65.Армейцы были сильнее в каждой из четвертей (25:16, 19:18, 16:15, 20:16) и добились уверенной победой с преимуществом в 15 очков. Самым результативным в рядах победителей оказался Нандо де Коло, набравший 17 очков.Этот выигрыш стал ЦСКА 13 в 17 турах. Сильнейший клуб нашей страны занимает третье место в общем зачёте. "Дарюшшафака" потерпела свое 15 поражение. Следующий матч ЦСКА проведет 11 января в Москве с израильским "Маккаби". "Дарюшшафака" отправится в Черногорию на встречу с "Будучностью."