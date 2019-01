Авторы издания Mic подсчитали, сколько стоит обучение в знаменитом Хогвартсе, Школе Чародейства из книг о Гарри Поттере. Многие поклонники сказки огорчатся – курс магии им явно не по карману.

Авторы издания Mic подсчитали, сколько стоит обучение в знаменитом Хогвартсе, Школе Чародейства из книг о Гарри Поттере. Многие поклонники сказки огорчатся – курс магии им явно не по карману.Вычислить стоимость обучения в Хогвартсе удалось после того, как автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг сказала, что курс галлеона, валюты, которая используется в мире ее произведений, составляет один к пяти фунтам стерлингов (или к семи долларам).Таким образом, один год обучения в Хогвартсе будет стоить начинающему магу около 24 тысяч долларов.Кроме того, студенту придется самостоятельно купить себе телескоп, сову, котел, волшебную палочку, мантию и книги заклинаний, это еще тысяча долларов.Итого, год обучения магии обойдется будущим волшебникам почти в 3 миллиона рублей.Впрочем, сама Роулинг успокоила своих фанатов, заверив, что Хогвартс не берет со своих студентов денег, все расходы покрывает Министерство Магии.@emmalineonline1 @micnews There's no tuition fee! The Ministry of Magic covers the cost of all magical education!— J.K. Rowling (@jk_rowling) 17 июля 2015 г.