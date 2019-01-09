Полузащитник грозненского Ахмата Идрисса Думбия в текущее трансферное окно покинет российский клуб и станет игроком лиссабонского Спортинга. Стороны уже обсудили детали готовящейся сделки. Ее вероятность оценивается португальской прессой как высокая.

Полузащитник грозненского "Ахмата" Идрисса Думбия в текущее трансферное окно покинет российский клуб и станет игроком лиссабонского "Спортинга". Стороны уже обсудили детали готовящейся сделки. Ее вероятность оценивается португальской прессой как высокая.Официально о трансфере будет объявлено после того, как ивуарийский футболист пройдет медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на O Jogo. Также ему предстоит обсудить с лиссабонцами условия личного контракта.Напомним, что за "Ахмат" Думбия выступает с лета 2018 года. За время выступлений в российской премьер-лиге он сыграл в 16 поединках, став автором одного гола и одной результативной передачи.Его рыночная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.