Синод Вселенского патриархата утвердил создание Стамбульской церкви на Украине. Так называемый томос об автокефалии для раскольников якобы подписали все члены руководящего собрания. Правда, самих подписей никому не показывают. Да и грамоту до сих пор не вернули в Киев.

Синод Вселенского патриархата утвердил создание Стамбульской церкви на Украине. Так называемый томос об автокефалии для раскольников якобы подписали все члены руководящего собрания. Правда, самих подписей никому не показывают. Да и грамоту до сих пор не вернули в Киев, где священникам канонической церкви власти уже угрожают уголовными делами. Порошенко готовится совместить томос-тур — поездку по регионам — с предвыборным турне. 9 января он щедро одарил предводителя раскольников Филарета. Отныне непризнанный никем и даже самим Константинополем патриарх — герой Украины.- Присвоить звание Героя Украины Филарету...Он утратил свое значение. Но в утешение получил значок. Михаил Денисенко отныне Герой Украины в одном ряду с Бандерой и Шухевичем. Петр Порошенко сообщил об этом на своей странице в Facebook. На церемонию награждения президент не приехал. Его подменил Сергей Думенко — новый предстоятель раскольников.- Многая лета...Почти три десятилетия Филарет руководил церковным расколом на Украине. Преданный анафеме, он сам себя посвятил в Патриархи. Силой отбирал православные храмы, устраивал травлю священников, призывал убивать жителей Донбасса."Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью!" – провозглашал в храмах Филарет, он же в миру Михаил Денисенко.Он одним из первых поддержал идею Порошенко об автокефалии. И уже видел себя узаконенным Патриархом Всея Украины, но Филарета в Константинополе не признали. И только в Киеве старика по-прежнему называли почетным патриархом уже несуществующей конторы."Я был Патриархом, есть и буду. Я до смерти буду Патриархом", — считает Филарет.Его, идейного вдохновителя раскола, не позвали в Стамбул, не дали подержаться за томос. Правда, грамота оказалась недоделанной — без подписей Вселенского синода пергамент отправили в Киев, потом снова вернули в Турцию. Сегодня выставили фотоотчет: письмо Константинопольского патриарха завизировано."Все действия, которые производит сегодня Константинопольский патриарх, находятся вне канонического поля. Поэтому в данном случае подписание ничего не меняет с точки зрения непризнания Русской церковью всех этих действий", — подчеркивает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.С бумагой об открытии церковного общества с ограниченной ответственностью, ведь самостоятельности никакой не будет, Порошенко уже засветился в Киеве. Этот свиток назвали "колбасой в золотой обертке". Теперь одни пытаются понять, другие популярно объяснить: как будет работать эта штука?"У нас теперь не будет посредника теперь наши молитвы теперь наша связь с тонким духовным светом будет более чуткой. Впервые за триста лет наша духовная платформа, и экономическая, и государственная, то есть материальная, сойдутся в одну единую систему, которая будет поддерживать друг друга", — считает блогер Ирина Ищенко.У Порошенко связь одна — с предвыборной кампанией. Он заранее анонсировал томос-тур по регионам страны. Это нужно для поднятия рейтинга. Петр Алексеевич сейчас даже не в тройке лидеров, а всего лишь на пятом месте. Его прошлые обещания так и не сбылись, но он по-прежнему строит иллюзии."Украина — страна успешная, страна богатая, страна счастливая и страна радостная. Она станет членом Европейского союза и НАТО", — заверяет президент Украины Петр Порошенко."Если вам кто-то скажет, что мы вступим через год или два, никогда не верьте. Это чистая брехня и ввод в заблуждение", — при этом заявляет о вступлении Украины в ЕС и НАТО министр иностранных дел Украины Павел Климкин.- Но мы должны на что-то ориентироваться? Хоть приблизительно. Вот колбаса стоит 20 или 250 гривен, — предлагает оценить перспективы ведущий."Ну, 20 и 250. Я же тоже говорю: и не два года, и не тридцать лет!" – отвечает в том глава украинского МИД.После представления в Софии Киевской, Порошенко на публике больше не видели. Новостные поводы от него появлялись на странице в социальной сети. 10 января он через Facebook поздравил дочерей с днем рождения, поставив это событие в одну строчку с Рождеством и выдачей томоса. Хотя ни самого томоса, ни его копии в Киеве нет.