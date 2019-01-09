В Прямом эфире вновь обсуждали скандально известную пару. Гоген Солнцев после безобразной сцены, когда во время программы его пожилая супруга с помолодевшей внешностью избила из ревности собственную дочь, решил дать еще один шанс их браку с Екатериной Терешкович и отвел ее к психиатру.

В "Прямом эфире" вновь обсуждали скандально известную пару. Гоген Солнцев после безобразной сцены, когда во время программы его пожилая супруга с помолодевшей внешностью избила из ревности собственную дочь, решил дать еще один шанс их браку с Екатериной Терешкович.Несмотря на ее явно неуравновешенное состояние и ситуации, когда Терешкович даже бросалась на Гогена с ножом, он повел супругу к психиатру. Вместе они заполнили "дневники гнева", а потом Екатерина отправилась к своей дочери просить прощения.Дочь, несмотря на то, что после очередного скандала с матерью долго восстанавливалась, нашла в себе силы простить мать.Еще один шанс решил ей дать и Гоген, хотя и признается, что, женившись на Терешкович, он "открыл ящик Пандоры".Однако Солнцев считает, что родному человеку нужно протянуть руку помощи в кризисной ситуации.Какими воспоминаниями из прошлого был вызван гнев матери, излившийся публично на собственную дочь? Чего боится она сама? К какому выводу пришла психолог эпатажной супружеской пары, и почему Гоген уверен, что после визита к психиатру ему удалось "разблокировать" супругу?Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".