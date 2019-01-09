Прославленная балерина Анастасия Волочкова загорает топлес на шикарном курорте. Танцовщица знает, чем привлечь внимание поклонников и как задеть за живое завистников.

Прославленная балеринаАнастасия Волочкова загорает топлес на шикарном курорте. Танцовщица знает,чем привлечь внимание поклонников и как задеть за живое завистников.В личном Instagram Анастасияопубликовала серию снимков, на которых позирует практически обнаженной.Балерина в крошечных стрингах стоит спиной к камере прикрывая голую грудьруками."Такая красота и яркиекраски не могут не восхищать...🙏🏻🌴", – написала красотка под постом. Естественно, наготаВолочковой никого не оставила равнодушным. Фанаты хвалили знаменитость заотсутствие комплексов, а злопыхатели предлагали приобрести слитный купальник."Настя ! Отключи комменты.Ведь в основном пишут завистливые колхозницы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настасья, приобрети себесплошной купальник.Я уверена, что ты в нем будешь нео тразима😘💖", Выв прекраснои форме. Чесно. Просто не оголяитесь так сюда весь и дети могутслучаино заглянуть. Вы и своим умом и талантом ведь восхищаете многих", "Мы ужеустали ждать...., снимай трусы!", "какой балет? Балет мимо нее прошел,когда она из горящей избы коня на руках выносила", – писали в комментариях поклонники.Отмети, что внимательные почитатели Волочковой каким-то образом определили, что в соседнем домике отдыхает поющая телеведущая Ольга Бузова. ПользователиСети принялись сравнивать снимки двух знаменитостейв соцсетях. Фанаты балериныотметили, что Ольга Анастасии не конкурент."Бузова в том же самомотеле, практически в точно таком же бунгало, только на пару метров побольше)","А у бузовой и волочковой ДР, в один день, 20 января, вот это прикол :-)","у бузовой все постановочное неестественное – вычурно, а наська – хопа! Такаякак есть и не притворяется 😂", "Настя,посмотрите какие купальники у Бузовой,вотбы вам приобрести парочку таких,хоть бы на купальники смотрели все", – рассуждали интернет-обыватели.