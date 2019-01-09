Прославленная балерина
Анастасия Волочкова загорает топлес на шикарном курорте. Танцовщица знает,
чем привлечь внимание поклонников и как задеть за живое завистников.
Прославленная балерина
Анастасия Волочкова загорает топлес на шикарном курорте. Танцовщица знает,
чем привлечь внимание поклонников и как задеть за живое завистников.
В личном Instagram Анастасия
опубликовала серию снимков, на которых позирует практически обнаженной.
Балерина в крошечных стрингах стоит спиной к камере прикрывая голую грудь
руками.
"Такая красота и яркие
краски не могут не восхищать...🙏🏻🌴", – написала красотка под постом. Естественно, нагота
Волочковой никого не оставила равнодушным. Фанаты хвалили знаменитость за
отсутствие комплексов, а злопыхатели предлагали приобрести слитный купальник.
"Настя ! Отключи комменты.
Ведь в основном пишут завистливые колхозницы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настасья, приобрети себе
сплошной купальник.Я уверена, что ты в нем будешь нео тразима😘💖", Вы
в прекраснои форме. Чесно. Просто не оголяитесь так сюда весь и дети могут
случаино заглянуть. Вы и своим умом и талантом ведь восхищаете многих", "Мы уже
устали ждать...., снимай трусы!", "какой балет? Балет мимо нее прошел,
когда она из горящей избы коня на руках выносила", – писали в комментариях поклонники.
Отмети, что внимательные почитатели Волочковой каким-то образом определили, что в соседнем домике отдыхает поющая телеведущая Ольга Бузова. Пользователи
Сети принялись сравнивать снимки двух знаменитостей
в соцсетях. Фанаты балерины
отметили, что Ольга Анастасии не конкурент.
"Бузова в том же самом
отеле, практически в точно таком же бунгало, только на пару метров побольше)",
"А у бузовой и волочковой ДР, в один день, 20 января, вот это прикол :-)",
"у бузовой все постановочное неестественное – вычурно, а наська – хопа! Такая
как есть и не притворяется 😂", "Настя,посмотрите какие купальники у Бузовой,вот
бы вам приобрести парочку таких,хоть бы на купальники смотрели все", – рассуждали интернет-обыватели.