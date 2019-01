Компания IBM на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе представила Q System One — первую в мире полностью интегрированную квантовую вычислительную систему, направленную на коммерческую эксплуатацию. Компьютер, оперирующий 20 кубитами, располагает всем самым необходимым для использования вне лаборатории и подходит для решения научно-исследовательских и бизнес-задач.

Компания IBM на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе представила Q System One — "первую в мире полностью интегрированную квантовую вычислительную систему", направленную на коммерческую эксплуатацию. Компьютер, оперирующий 20 кубитами, располагает всем самым необходимым для использования вне лаборатории и подходит для решения научно-исследовательских и бизнес-задач.Напомним, что главной особенностью квантовых компьютеров является способность находиться в двух состояниях одновременно. Если "обычные" ПК записывают биты информации последовательно, в состояниях нуль или единица, то квантовые компьютеры могут выполнять несколько вычислений параллельно, кодируя два значения сразу. За это отвечают квантовые биты (или кубиты), которые могут одновременно находиться в нескольких состояниях. Чем больше кубитов имеет квантовый компьютер, тем выше его производительность.Q System One заключен в огромную герметичную камеру. Длина грани куба, выполненного из боросиликатного стекла, — 2,75 м, толщина — около 1,3 см. Корпус изготовила компания Goppion — итальянский производитель музейних витрин, защищающих, в том числе, "Мону Лизу" в Лувре.Система обладает 20-кубитным квантовым чипом и "тысячами" других компонентов. Модульная конструкция позволяет легко модернизировать и обслуживать компьютер, говорят в IBM. Камера охлаждается она сверху вниз: температура в самой верхней части составляет 4 Кельвина (–269,15° по шкале Цельсия), в нижней — 10 милликельвинов. Однако купить Q System One "с улицы" нельзя: сначала он будет доступен исключительно партнерам IBM. Стоимость компьютера не разглашается.”В Google считают, что добьются "квантового превосходства" первыми читайте такжеПо оценкам ученых, задействующие достижения квантовой физики системы эффективнее "двоичных" в 3600 раз. Их можно применять где угодно: для поиска лекарств и препаратов, построения наиболее эффективных логистических цепей и каналов поставок, поиска новых способов моделирования финансовых данных, защиты облачных вычислений с помощью законов квантовой физики.