Ученые из Ватикана установили точное время конца света. Им удалось расшифровать код, скрытый в известной картине Тайная вечеря, принадлежащей перу знаменитого итальянца Леонардо да Винчи.

Ученые из Ватикана установили точное время конца света. Имудалось расшифровать код, скрытый в известной картине "Тайная вечеря",принадлежащей перу знаменитого итальянца Леонардо да Винчи."Тайная вечеря" – самое известное, если не считать"Моны Лизы", полотно итальянского художника и изобретателя. А почислу копий она даже обгоняет знаменитую картину с улыбающейся дамой.Тем не менее, тайное послание, скрытое автором в изображениибиблейского события, до сих пор оставалось незамеченным. Расшифровала егоСабрина Сфорца Галиция – итальянка, изучавшая наследие да Винчи вКалифорнийском университете, а сейчас работающая в архивах Ватикана.Само событие Тайной вечери подробно описано в Библии, вЕвангелии от Иоанна 13:21. Художник запечатлел момент, когда Христос заявляетапостолам: один из них предаст его. Как утверждает исследовательница, посланиеда Винчи зашифровано в окне, которое находится за спиной Иисуса.Сфорца Галиция утверждает, что ей удалось сложить мозаикуматематических и астрологических символов. Она расшифровала код, основываясь наотраженных на картине астрологических символах и 24 буквах латинского алфавита,представляющих 24 часа суток.По словам ученой дамы, Апокалипсис наступит 1 ноября 4006года. Мир уничтожит "великий потоп", который начнется в марте того жегода. Однако для всего человечества это станет периодом очищения и начала"новой земли и неба", приводит слова исследовательницы британскоеиздание Express.