Ученые из Ватикана установили точное время конца света. Им
удалось расшифровать код, скрытый в известной картине Тайная вечеря,
принадлежащей перу знаменитого итальянца Леонардо да Винчи.
Ученые из Ватикана установили точное время конца света. Им
удалось расшифровать код, скрытый в известной картине "Тайная вечеря",
принадлежащей перу знаменитого итальянца Леонардо да Винчи.
"Тайная вечеря" – самое известное, если не считать
"Моны Лизы", полотно итальянского художника и изобретателя. А по
числу копий она даже обгоняет знаменитую картину с улыбающейся дамой.
Тем не менее, тайное послание, скрытое автором в изображении
библейского события, до сих пор оставалось незамеченным. Расшифровала его
Сабрина Сфорца Галиция – итальянка, изучавшая наследие да Винчи в
Калифорнийском университете, а сейчас работающая в архивах Ватикана.
Само событие Тайной вечери подробно описано в Библии, в
Евангелии от Иоанна 13:21. Художник запечатлел момент, когда Христос заявляет
апостолам: один из них предаст его. Как утверждает исследовательница, послание
да Винчи зашифровано в окне, которое находится за спиной Иисуса.
Сфорца Галиция утверждает, что ей удалось сложить мозаику
математических и астрологических символов. Она расшифровала код, основываясь на
отраженных на картине астрологических символах и 24 буквах латинского алфавита,
представляющих 24 часа суток.
По словам ученой дамы, Апокалипсис наступит 1 ноября 4006
года. Мир уничтожит "великий потоп", который начнется в марте того же
года. Однако для всего человечества это станет периодом очищения и начала
"новой земли и неба", приводит слова исследовательницы британское
издание Express.