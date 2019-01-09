Последние несколько месяцев имя Виктории Лопыревой не сходит со страниц прессы. Заинтересованная общественность гадает, кто отец ребенка теледивы.

Последние несколько месяцев имя Виктории Лопыревой не сходитсо страниц прессы. Заинтересованная общественность гадает, кто отец ребенкателедивы.35-летняя Лопыреваофициально замужем не была. До 2015 года она состояла в незарегистрированныхотношениях с российским футболистом Федором Смоловым. В 2017 году сообщалось,что Виктория станет женой певца Николая Баскова, однако позже вокалист фактическипризнал, что его отношения с телеведущей были пиар-ходом. К слову, тогда жестало известно, что Виктория находится на пятом месяце беременности.Примечательно, что Лопырева тщательноскрывает отца своего ребенка. Несвойственная популярным персонам таинственность будоражит умы обывателей, многих интересует, кто именно осчастливилтелеведущую первенцем.Любопытные поклонники с особой тщательностью изучаютInstagram звезды, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку.Сама Виктория упомянула, что ее избранник непубличный, "сильный духом, умный и великодушный мужчина", далекий от шоу-бизнеса. Фанаты теледивы тут же вычеркнули из списка претендентов Николая Баскова. Гаданием нафотографиях в потенциальные отцы народная молва записала президента FIFA ДжанниИнфантино.Первое лицо мирового футбола и российскую телеведущуюсвязывает давняя дружба: они познакомились в 2016 году. Судя по снимках в соцсетях,Виктория и Джанни вместе проводят время в неформальной обстановке. Отметим,что приятель знаменитости давно и счастливо женат и воспитывает четверыхотпрысков. К слову, наличие семьи в современном мире не считается преградой длянастоящей любви.Также Лопырева частенько появляется в личном микроблоге вкомпании известных футболистов. "Горячий, аж дымится", – написала как-тоЛопырева про Дидье Дрогба из Кот-д’Ивуара. Отметим, что знаменитый игроканглийской премьер-лиги тоже явно симпатизирует Лопыревой, спортсмена и телеведущуючастенько видели непринужденно беседующими.Просматривая соцсети знаменитости фанаты также пришли квыводу, что Виктория не обделена вниманием китайского миллиардера Стивена Хуна.Бизнесмен тоже женат. Но это не мешает ему фотографироваться и с супругой, и сЛопыревой, обнимая обеих. Многие полагают, что любвеобильный предприниматель гипотетическиеможет является биологическим отцом будущего отпрыска Лопыревой. Об этом сообщает .