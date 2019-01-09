Откровенное видео Ольги Серябкиной, покинувшей группу Серебро,
вопреки ожиданиям певицы поклонников не порадовало. Фанаты раскритиковали
пышные формы артистки и посоветовали ей почаще посещать спортзал.
Откровенное видео Ольги Серябкиной, покинувшей группу "Серебро",
вопреки ожиданиям певицы поклонников не порадовало. Фанаты раскритиковали
пышные формы артистки и посоветовали ей почаще посещать спортзал.
33-летняя певица отдыхает на океанском побережье. Ольга
Серябкина, видимо, надеялась, что поклонники разделят с ней ее радость:
артистка опубликовала в Instagram
несколько фотографий и видео. Однако реакция фанатов была далека от ожидаемой.
Откровенные позы Ольги, которая собирается начать сольную
карьеру под псевдонимом Molly, поклонников возмутили. Не помогли даже смайлики
в виде языков пламени – так Серябкина обозначила на снимках то, что она хочет
привезти фанатам из райского местечка. "Держу в руке то, что хочу вам
привезти с острова", – подписала фото певица.
На видео предстала в откровенном бикини. Певица
танцевала и соблазнительно себя поглаживала. Но и это не отвлекло внимания
критиков от проблем, которыми, по их мнению, обзавелась Ольга.
"Ну и куда с таким животом?", "Кроме попы
своей можешь что-нибудь еще показывать? Иди давай в спортзал", "Она
беременна?)", "Стареешь, мать", – пишут Серябкиной комментаторы.
Однако наиболее преданные поклонники встали на защиту
Они назвали фигуру певицы божественной – и отметили, что артистка
смотрится выигрышно на фоне остальных "худышек". По мнению особо
ревностных фанатов, при виде Серябкиной даже сэр Элтон Джон перестанет
интересоваться мужчинами.