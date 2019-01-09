Откровенное видео Ольги Серябкиной, покинувшей группу Серебро, вопреки ожиданиям певицы поклонников не порадовало. Фанаты раскритиковали пышные формы артистки и посоветовали ей почаще посещать спортзал.

Откровенное видео Ольги Серябкиной, покинувшей группу "Серебро",вопреки ожиданиям певицы поклонников не порадовало. Фанаты раскритиковалипышные формы артистки и посоветовали ей почаще посещать спортзал.33-летняя певица отдыхает на океанском побережье. ОльгаСерябкина, видимо, надеялась, что поклонники разделят с ней ее радость:артистка опубликовала в Instagramнесколько фотографий и видео. Однако реакция фанатов была далека от ожидаемой.Откровенные позы Ольги, которая собирается начать сольнуюкарьеру под псевдонимом Molly, поклонников возмутили. Не помогли даже смайликив виде языков пламени – так Серябкина обозначила на снимках то, что она хочетпривезти фанатам из райского местечка. "Держу в руке то, что хочу вампривезти с острова", – подписала фото певица.На видео предстала в откровенном бикини. Певицатанцевала и соблазнительно себя поглаживала. Но и это не отвлекло вниманиякритиков от проблем, которыми, по их мнению, обзавелась Ольга."Ну и куда с таким животом?", "Кроме попысвоей можешь что-нибудь еще показывать? Иди давай в спортзал", "Онабеременна?)", "Стареешь, мать", – пишут Серябкиной комментаторы.Однако наиболее преданные поклонники встали на защитуОни назвали фигуру певицы божественной – и отметили, что артисткасмотрится выигрышно на фоне остальных "худышек". По мнению особоревностных фанатов, при виде Серябкиной даже сэр Элтон Джон перестанетинтересоваться мужчинами.