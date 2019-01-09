Концерты, ярмарки, сказочные представления и праздничные программы. В новогодние каникулы владимирцы и гости города могли выбрать развлечения на любой вкус. К слову, по информации полицейских региона, всего в новогодних и рождественских гуляниях на территории области поучаствовали более 70 тысяч человек. Центром празднований во Владимире по традиции стала Соборная площадь, однако интересные новогодние события каждый день происходили во всех районах города. Чем можно было заняться в самые длинные выходные и что особенно понравилось отдыхающим? Узнала Маргарита Махрова.

Концерты, ярмарки, сказочные представления и праздничные программы. В новогодние каникулы владимирцы и гости города могли выбрать развлечения на любой вкус. К слову, по информации полицейских региона, всего в новогодних и рождественских гуляниях на территории области поучаствовали более 70 тысяч человек. Центром празднований во Владимире по традиции стала Соборная площадь, однако интересные новогодние события каждый день происходили во всех районах города. Чем можно было заняться в самые длинные выходные и что особенно понравилось отдыхающим? Узнала Маргарита Махрова.Яркие, весёлые и волшебные. В новогодние каникулы на разных площадках Владимира прошли десятки праздничных программ. К примеру, в Центральном парке Владимира уже в третий раз провели День рассола. Изюминкой народного гуляния по традиции стал конкурс домашних рецептов. Заявки на него владимирцы подавали заранее.Олег Кузьменко, директор Центрального парка: "Если начинали мы скромненько, то в этом году уже целых 12 столов, и желающих становится всё больше поучаствовать в этом празднике, и люди приходят. Народ пробует, немножко приводит себя в чувство после праздников".На празднике участники конкурса угощали гостей своими домашними заготовками: хрустящими солёными и маринованными огурчиками, помидорами, капустой и, конечно, рассолом. У каждого - свои кулинарные секреты. Дарья Харитонова, к примеру, участвует в конкурсе уже не первый год, рассказывает, что закатывать банки с соленьями и маринадами начинает с августа. В этом году приготовила более 20 банок. По словам конкурсантов, в празднике они участвуют ради общения и обмена опытом.Дарья Харитонова, участница конкурса: "Самое вкусное - огурчики, а секретный ингредиент - любовь, всё с любовью приготовлено".Иван Болгарев, участник конкурса: "Мне больше нравится, когда в одной банке всё сразу и ещё какая-нибудь смородинка, укропчик, интересные специи, тогда очень вкусно получается".Татьяна, гость праздника: "Вот эти со сладким привкусом, уксуса мало, мне нравится. Надо заливать кипятком, но не кипятить, затем сливать и снова залить, хотя так, наверное, все делают".После дегустации гости праздника выбирали самые вкусные рецепты. По итогам народного голосования участников, чьи разносолы понравились людям больше всего, ждали призы. Кроме того, в парке можно было покататься с горки, слепить снеговика, отправиться на аттракционы и даже встретить Деда Мороза и Снегурочку.-Детишки вам песенки поют?-Стихотворения, песенки, радуют дедушку со Снегурочкой, а мы им билеты на Колесо обозрения дарим.Все праздники владимирцев и гостей города радовали представлениями, дискотеками, спортивными программами. По словам людей, в нашем городе у каждого есть свои любимые новогодние площадки.Андрей, гость праздника: "Мы сами с Юрьев-Польского, здесь в гостях..." - "Как вам праздник?" - "Прекрасно, очень нравится".Андрей, гость праздника: "На ярмарке, и инсталляции в городе, много инсталляций. Маска в центре города".Наталья Голубева, посетительница ярмарки: "На Соборной площади, хорошее место такое, всегда весело, всегда хорошо. Всех владимирцев с Новым годом, счастья и главное - здоровья"."В снежки играете с друзьями?" -дети хлопают."Может сходим за грибами?" -дети топают.На Соборной площади каждый день для жителей и гостей города проводили праздничные представления. Так, например, вместе с сотрудниками Владимирского планетария все желающие отправились в "Новогоднюю Вселенную" и поучаствовали в познавательных новогодних конкурсах. Кроме того, все желающие прямо на Соборной площади с удовольствием катались на аттракционах и гуляли по новогодней ярмарке. В 42 шале, которые разместились в сквере Липки, владимирцы и туристы выбирали сувениры, игрушки, разнообразные лакомства и угощения от местных производителей. А ещё посетителей ждали конкурсы с призами на меткость, ловкость и удачливость.Сергей, гость ярмарки (Московская область): "Замечательно всё у вас здесь. Всё красиво, хорошо сделано". - "Секрет удачного праздника для вас? Как нужно отметить?" - "Семьёй, чтобы всё хорошо было". - "Сколько вас приехало?" - "Ой, посчитать бы, у нас семья большая: 15 человек!"За новогодней атмосферой и спортивным духом в эти каникулы многие владимирцы и туристы отправились на каток, что на Пушкинском бульваре. Прокатиться по ледовым дорожкам в самом центре города решили сотни юных и взрослых гостей.Даша Никашкина, посетительница катка: "Для хорошего настроения с друзьями".Андрей, посетитель катка: "С детьми решили выйти". - "Всей семьёй?" - "Да, втроём, с маленьким". - "Не боитесь на коньках, сами давно стоите?" - "Нет, давно, с детства".Для посетителей катка работает гардероб и прокат коньков. Если позволит погода, покататься здесь можно будет до конца зимы.К слову, немало гостей решили провести на коньках даже новогоднюю ночь! Для самых отважных на Пушкинском бульваре провели специальную программу с сюрпризами и конкурсами.Екатерина Рябинина, работник катка: "Мы с часу ночи до четырёх ночи даже выходили". - "Как настроение, много ли было людей?" - "Было настроение новогоднее, весёлое, все приходили на позитиве, всё было супер, замечательно".Дмитрий Михеев, работник катка: "Кого больше на катке, детей или взрослых?" - "Детей. Настроение очень хорошее, за порядком следим, всё хорошо".Работа новогодних площадок и праздничные гуляния во Владимире ещё продолжаются. Они завершатся в канун Старого Нового года, 13 января, традиционным Забегом Дедов Морозов по центральным улицам города.