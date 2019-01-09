Пользователи соцсетей обратили внимание на возбужденную супругу
Петра Порошенко, прилетевшую вместе с ним в Стамбул на церемонию подписания томоса.
В самый ответственный момент у Марины Порошенко через кофту начали проступать
соски.
Пользователи соцсетей обратили внимание на возбужденную супругу
Петра Порошенко, прилетевшую вместе с ним в Стамбул на церемонию подписания томоса.
В самый ответственный момент у Марины Порошенко через кофту начали проступать
соски.
В причинах произошедшего разбираются пользователи соцсетей,
выдвигая свои версии. "Видимо давно томасов не видела. Муж то ханыга-алкаш", –
пишет Ярослав Турчин.
"Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо так
зомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?", – добавляет
Арам Алоян. "Маришка та еще ничего…..сисички стоят, а петрушка уже видимо
ФСЕ)))", – иронизирует пользователь Марфа Васильева.
Документ об автокефалии украинской церкви был подписан в
турецкой столице 6 января и в тот же день доставлен в Киев. Главой новой автокефальной
церкви был избран Епифаний Думенко.
Спустя сутки выяснилось, что томос недействителен, так как подпись
под ним поставил лишь патриарх Варфоломей. Согласно церковным процедурам, архиереи,
которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата, также
должны поставить на нем свои подписи.
Накануне, 8 января бумагу переправили в Стамбул для выполнения
всех необходимых процедур. После того, как пляски с томосом закончатся, то он
будет храниться в Киеве, но где – пока никто не знает.
Юрисдикцией новой церкви считается территория Украины, автокефальная
церковь не сможет ставить своих епископов или основывать зарубежные приходы.
Также в томосе перечислены другие ограничения, которые делают новую структуру
зависимой от Константинополя. В РПЦ автокефалию назвали пустышкой, а день
подписания томоса – трагическим в истории вселенского православия.