Пользователи соцсетей обратили внимание на возбужденную супругу Петра Порошенко, прилетевшую вместе с ним в Стамбул на церемонию подписания томоса. В самый ответственный момент у Марины Порошенко через кофту начали проступать соски.

Пользователи соцсетей обратили внимание на возбужденную супругуПетра Порошенко, прилетевшую вместе с ним в Стамбул на церемонию подписания томоса.В самый ответственный момент у Марины Порошенко через кофту начали проступатьсоски.В причинах произошедшего разбираются пользователи соцсетей,выдвигая свои версии. "Видимо давно томасов не видела. Муж то ханыга-алкаш", –пишет Ярослав Турчин."Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо такзомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?", – добавляетАрам Алоян. "Маришка та еще ничего…..сисички стоят, а петрушка уже видимоФСЕ)))", – иронизирует пользователь Марфа Васильева.Документ об автокефалии украинской церкви был подписан втурецкой столице 6 января и в тот же день доставлен в Киев. Главой новой автокефальнойцеркви был избран Епифаний Думенко.Спустя сутки выяснилось, что томос недействителен, так как подписьпод ним поставил лишь патриарх Варфоломей. Согласно церковным процедурам, архиереи,которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата, такжедолжны поставить на нем свои подписи.Накануне, 8 января бумагу переправили в Стамбул для выполнениявсех необходимых процедур. После того, как пляски с томосом закончатся, то онбудет храниться в Киеве, но где – пока никто не знает.Юрисдикцией новой церкви считается территория Украины, автокефальнаяцерковь не сможет ставить своих епископов или основывать зарубежные приходы.Также в томосе перечислены другие ограничения, которые делают новую структурузависимой от Константинополя. В РПЦ автокефалию назвали пустышкой, а деньподписания томоса – трагическим в истории вселенского православия.