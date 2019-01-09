Китайский стартап Nreal анонсировал Light — легкую и доступную альтернативу дорогим и громоздким очкам смешанной реальности. Как рассказал на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе основатель и гендиректор компании Сюй Чи, их MR-гарнитура весит всего 85 граммов и практически неотличима от классических солнцезащитных очков

Китайский стартап Nreal анонсировал Light — легкую и доступную альтернативу дорогим и громоздким очкам смешанной реальности. Как рассказал на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе основатель и гендиректор компании Сюй Чи, их MR-гарнитура весит всего 85 граммов и практически неотличима от классических солнцезащитных очков.Инженерам фирмы удалось сделать Light не такими увесистыми и тяжелыми, как Magic Leap One и Microsoft HoloLens, поскольку применяемая в MR-очках экранная технология требует меньшего числа камер и датчиков. Есть еще одно важное отличие, добавил Чи: если конкуренты стремятся перевернуть рынок смартфонов и компьютеров, то разработка Nreal направлена на взаимодействие с самым широким спектром других устройств.Комплектуется гаджет процессором Qualcomm Snapdragon и дисплеем Full HD с 52-градусным полем обзора. По ощущениям редактора TechCrunch Риты Ляо, устройство не вызывает плохого самочувствия, а задержка изображения минимальна. Ей, однако, не понравилось, что вскоре после использования MR-очки начали давить на переносицу. Глава Nreal объяснил дискомфорт тем, что журналистка испытывала прототип Light. Потребительская модель, заверил он, будет комплектоваться мягкими накладами для носа и линзами, подходящими к различным типам лица.Серийное производство Light начнется не ранее III-го квартала. Купить новинку можно будет примерно за тысячу долларов, сказал Чи. Для сравнения, Microsoft просит $3000 за HoloLens, а Magic Leap One продается за $2300.∎"Аудиоочки" Bose выйдут в январе читайте такжеНа разработку MR-очков стартап, основанный в 2017 году, уже привлек $15 миллионов. В Nreal вложились венчурный фонд Shunwei, учрежденный основателем Xiaomi, и потоковый видеосервис iQiyi, принадлежащий крупнейшему в Китае поисковику Baidu.