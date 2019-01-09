Мужчина собирался сдать ее в пункт приёма металлолома

Мужчина собирался сдать ее в пункт приёма металлоломаВ Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце прошлого года в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина пытается утащить принадлежащую ей стиральную машинку из подъезда дома, в котором она живет.На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, которые задержали грабителя. Им оказался безработный и неоднократно судимый местный житель. Мужчина собирался сдать машинку в пункт приёма металлолома. Свою вину он признал.Материалы уголовного дела переданы в суд. Санкцией ч.1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.