За три часа площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократился с 7 до 5 тысяч квадратных метров. На случай эвакуации населения подготовлены автобусы и местный клуб. К эвакуации готово все, но пока такой необходимости нет.

За три часа площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократился с 7 до 5 тысяч квадратных метров. На случай эвакуации населения подготовлены автобусы и местный клуб. К эвакуации готово все, но пока такой необходимости нет.Так в эфире телеканала "Россия 24" описал ситуацию сообщил пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский. Он добавил, что население Новосергеевского района области о ситуации предупреждено. Экологической угрозы нет, но ситуация остается сложной.На территории Новосергеевского района Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации, заявил глава района Александр Лыков. С огнем борются 77 человек и 31 единица техники. Пострадавших при пожаре нет. Ситуация на горящем заводе обсуждается на совещании у губернатора области Юрия Берга. В эфире "России 24" Юрий Берг отметил, что пожар удалось локализовать. Берг подчеркнул, что о режиме ЧС ему ничего не известно. Он также добавил, что ситуация с заводом будет подробно обсуждаться 10 января, когда борьба с огнем будет завершена.Оренбургский завод промышленного цинкования начал работать с декабря 2014 года. Он входит в холдинг "Уралэлектрострой". На заводе установлена одна из самых больших в России ванн для цинкования, а также автоматической линией горячего цинкования.