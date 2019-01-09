Ксения Собчак опубликовала изображение, в котором не все комментаторы оценили ее чувство юмора. Многие и вовсе заявили, что им омерзительна картинка.

Ксения Собчак опубликовала изображение, в котором не все комментаторы оценили ее чувство юмора. Многие и вовсе заявили, что им омерзительна картинка.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложила изображение единорога с радужной гривой, сидящего на унитазе и читающего газету. Туалет представляет собой киоск, торгующий радужным мороженым. Из фото следует, что экскременты единорога и оказываются тем самым лакомством. "Место, где происходит чудо", – сообщает подпись на английском языке под кабинкой с единорогом."Все что вам надо знать о медиабренде "" в одной картинке)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала публикацию гламурная блондинка. Однако далеко не все пользователи Сети оценили чувство юмора скандально известной ведущей."Наглость, первое счастье для этой женщины", "Наконец то , не выдержала! Вот она истинная сущность!", "Бедная женщина еще хочеть стать главой государства", "Нас*** а вы жрите.... Очень смешно", "Это уже даже не сарказм, в маразм, Ксения Анатольевна! Напоминаете госпожу Волочкову!", "Это для тех, кто свою глотку драл за Ксению Анатольевну!!!))) Вот вам ванильное мороженое! 🦄💩🍦Все честно показала картинкой. Ксюше с ее обещаниями, радением за народ ср*ть вот этой радужной фигней) Ешьте и наслаждайтесь", "Нуууу... зачем так людей не уважать?", "Мерзость какая", – высказались оскорбленные пользователи Сети.Впрочем, все же нашлись люди, кто с юмором отнесся к фото. "Ксения умничка", "Ксюша, вы молодец! Браво! Восхищаюсь!", "Лошадь и единорог это разные существа. Одно животное а второе сказочная тварь", "Самокритичная Гзюшадь)", "какая же вы клевая", – рассыпались в комплиментах фанаты .