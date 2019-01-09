Бездомным нужна помощь. Особенно трудно приходится людям, которые лишаются крова зимой. Тёплая одежда, медикаменты, еда и всё, что спасёт чью-то жизнь – каждый может внести свой посильный вклад. Где во Владимире люди могут найти временное пристанище и какая помощь нужна от добровольцев? – разбирался Алексей Домнин.

Бездомным нужна помощь. Особенно трудно приходится людям, которые лишаются крова зимой. Тёплая одежда, медикаменты, еда и всё, что спасёт чью-то жизнь – каждый может внести свой посильный вклад. Где во Владимире люди могут найти временное пристанище и какая помощь нужна от добровольцев? – разбирался Алексей Домнин.-Паспорт ей сделали, сейчас группой. То есть привезли после инсульта. Вообще неподвижная была. Сейчас она уже потихонечку движется. Ходит по стеночке. Да, Марин?-Да.Жить будем – не помрем, смотрит с оптимизмом в будущее один из постояльцев приюта на улице Юрьевской. И хоть его прошлое напоминает действие романа Униженные и оскорбленные, сейчас он доволен тем, что происходит в его жизни. А протекает она в этом доме обездоленных. Сюда он попал после того, как из-за обморожения ему ампутировали ногу, несколькими годами ранее мужчина потерял все документы. Теперь свой новый дом он называет коттеджем.Николай Власов, постоялец приюта: "Оказался я здесь после больницы. И уже здесь год нахожусь, и оказывают все услуги, предоставляют. Обижаться не на что".Николай – не единственный, кто оказался в непростой ситуации. Мест для людей, которые попали в реабилитационный центр Владимира БОМЖ, хватит на полсотни. Важную роль в оказании помощи играют санитары. И если служба Татьяны не опасна, то уж точно трудна. В день она может принять до сорока людей. Но в своей работе ничего героического она не видит. Для нее все это – прежде всего помощь людямРыбенкова Татьяна, санитарка: "Мы их переодеваем, моем, бреем, стрижем. Они у нас потом идут по медицинским услугам, если им там что-то нужно. Потом кушают, благодарности пишут".Директор центра рассказывает, что подобных домов для немощных во всей России – единицы. В стенах дома для людей с непростой судьбой оказывается не только медицинская помощь, но также каждый попавший сюда может получить путёвку в жизнь.Сергей Ефремов, директор владимирского центра реабилитации на Юрьевской улице: "Они все приходят сюда. Они получают квалифицированную помощь. Например, в этом году был восстановлен 71 паспорт".Но по признанию директора, помощь добровольцев им не помешала бы. Ее ждут и волонтеры, которые решили с 1 февраля этого года вернуть к жизни приют на Железнодорожной улице. Раньше здесь в холода могли переночевать люди без определённого места жительства. Главным условием было не принимать спиртного. Тогда сюда пускали поспать и поесть, даже выдавали теплые вещи, которые приносили люди. Но недавно ночлежку закрыли. И вот, после нескольких месяцев простоя, теперь уже новый хозяин хочет возродить доброе дело. В планах волонтеров организовать санитарный, кухонный административные блоки. Ну а пока, по словам Городея Бачурина, любой нуждающийся может прийти в их центр на Железнодорожной и поесть.Городей Бачурин, руководитель пункта обогрева бездомных людей Дом солнца: "Когда мы приняли его, здесь все было запущено. Месяц или сколько там. Здесь ничего не работало. На данный момент проделана работа. То есть вывезен весь хлам, вычищен снег, чтобы люди могли заходить. А в данный момент у нас ежедневная коржешка".Каждый из тех, кто не остается равнодушным к беде других, надеется на помощь не только чиновников, но и всех неравнодушных - в приютах нуждаются в теплых вещах и элементарных медикаментах. Главное, чтобы нынешняя зима для этих людей не стала последней.