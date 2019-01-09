Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Москве и Балашихе. Спартак принимал Нефтехимик из Нижнекамска, а омский Авангард играл с подольским Витязем. Основное время в обеих встречах завершилось вничью 2:2, и командам пришлось продолжить выяснение отношений.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Москве и Балашихе. "Спартак" принимал "Нефтехимик" из Нижнекамска, а омский "Авангард" играл с подольским "Витязем". Основное время в обеих встречах завершилось вничью 2:2, и командам пришлось продолжить выяснение отношений."Спартак" дважды вел в счете после бросков Андрея Кутейкина и Мартинша Карсумса, но гости из Нижнекамска сумели дважды отыграться. Шайбы забросили Ильдар Шиксакдаров и Адам Полашек. Основное время завершилось ничью 2:2, а буллиты лучше исполнили красно-белые – 1:0. "Спартак" набрал 52 очка и занимает 6 место в Западной конференции. У "Нефтехимика" 37 очков и десятое место на Востоке."Авангард" вышел вперед на 14 минуте после того, как Сергей Шумаков использовал численное преимущество. "Витязь" отыгрался и вышел вперед в середине второго периода. Денис Кокарев отличился в меньшинстве, а Михал Ржепик когда у "Витязя" было на одного хоккеиста больше. Виктор Стольберг спас номинальных хозяев площадки от проигрыша в основное время. Но в начале дополнительного периода Артем Швец-Роговой принес "Витязю" победу с результатом 3:2. У "Авангарда" 66 очков, и омичи остаются на втором месте в Восточной конференции. У "Витязя" 46 очков и восьмое место на Западе.