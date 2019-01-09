Будущая герцогиня Кембриджская почувствовала себя униженной,
когда узнала, что принц Уильям предпочел пойти на
вечеринку вместо того, чтобы провести время с ней. Этот непростой период в отношениях Кейт Миддлтон и сына британской королевы подробно описан в книге английской писательницы Джессики Джейн.
Будущая герцогиня Кембриджская почувствовала себя "униженной",
когда узнала, что принц Уильям предпочел пойти на
вечеринку вместо того, чтобы провести время с ней. Этот непростой период в отношениях Кейт Миддлтон и сына британской королевы подробно описан в книге английской писательницы Джессики Джейн.
Герцог и герцогиня Кембриджские считаются образцовой
семейной парой. За их свадебной церемонией в Вестминстерском аббатстве в 2011 году
наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Сегодня влюбленные воспитывают троих детей: принца
Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Тем не менее их отношения не всегда были
такими спокойными и гармоничными. В 2007 году они даже приняли решение разойтись.
Автор книги "Герцогиня Кембриджская: Как стала
будущей королевой", утверждает, что будущая супруга принца Уильяма чувствовала
себя "униженной" из-за праздного образа жизни внука королевы. За три года до
помолвки Миддлтон даже была вынуждена уйти с работы в модном доме Jigsaw, "чтобы подумать над отношениями с Уильямом". Она
сомневалась в том, что у них может быть совместное будущее, раз он предпочитает проводить свободное время с друзьями.
В 2007 году в британской прессе стал распространяться скандальный снимок, на котором принц запечатлен вместе с двумя девушками в ночном клубе. По словам эксперта Джессики Джейн, Уильям "флиртовал и танцевал с ними". После этого инцидента пара решила на
время разойтись. "Кейт почувствовала себя униженной, когда таблоиды опубликовали
фотографию принца в компании двух девушек", – поясняет автор.
Тем не менее перерыв в их отношениях длился недолго, и
влюбленные вскоре воссоединились. В 2010 году представители королевской семьи объявили об их помолвке. Будущая герцогиня с удовольствием показывала журналистам кольцо
принцессы Дианы, которое ей вручил старший сын принца Чарльза.
Сегодня, 9 января, отмечает свой день
рождения: королевской особе исполняется 37 лет. Однако принц Уильям не сможет
посетить праздник, потому что в это время он отправится в королевский госпиталь в Лондоне
для празднования тридцатилетия со дня создания благотворительной организации London's
Air Ambulance.