Будущая герцогиня Кембриджская почувствовала себя униженной, когда узнала, что принц Уильям предпочел пойти на вечеринку вместо того, чтобы провести время с ней. Этот непростой период в отношениях Кейт Миддлтон и сына британской королевы подробно описан в книге английской писательницы Джессики Джейн.

Будущая герцогиня Кембриджская почувствовала себя "униженной",когда узнала, что принц Уильям предпочел пойти навечеринку вместо того, чтобы провести время с ней. Этот непростой период в отношениях Кейт Миддлтон и сына британской королевы подробно описан в книге английской писательницы Джессики Джейн.Герцог и герцогиня Кембриджские считаются образцовойсемейной парой. За их свадебной церемонией в Вестминстерском аббатстве в 2011 годунаблюдали миллионы зрителей по всему миру. Сегодня влюбленные воспитывают троих детей: принцаДжорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Тем не менее их отношения не всегда былитакими спокойными и гармоничными. В 2007 году они даже приняли решение разойтись.Автор книги "Герцогиня Кембриджская: Как сталабудущей королевой", утверждает, что будущая супруга принца Уильяма чувствоваласебя "униженной" из-за праздного образа жизни внука королевы. За три года допомолвки Миддлтон даже была вынуждена уйти с работы в модном доме Jigsaw, "чтобы подумать над отношениями с Уильямом". Онасомневалась в том, что у них может быть совместное будущее, раз он предпочитает проводить свободное время с друзьями.В 2007 году в британской прессе стал распространяться скандальный снимок, на котором принц запечатлен вместе с двумя девушками в ночном клубе. По словам эксперта Джессики Джейн, Уильям "флиртовал и танцевал с ними". После этого инцидента пара решила навремя разойтись. "Кейт почувствовала себя униженной, когда таблоиды опубликовалифотографию принца в компании двух девушек", – поясняет автор.Тем не менее перерыв в их отношениях длился недолго, ивлюбленные вскоре воссоединились. В 2010 году представители королевской семьи объявили об их помолвке. Будущая герцогиня с удовольствием показывала журналистам кольцопринцессы Дианы, которое ей вручил старший сын принца Чарльза.Сегодня, 9 января, отмечает свой деньрождения: королевской особе исполняется 37 лет. Однако принц Уильям не сможетпосетить праздник, потому что в это время он отправится в королевский госпиталь в Лондонедля празднования тридцатилетия со дня создания благотворительной организации London'sAir Ambulance.