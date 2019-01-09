Спортсменка Юлия Липницкая рассказала своим поклонникам о
том, какой подарок она получила на Новый год от фигуриста Евгения Плющенко и
продюсера Яны Рудковской. Фотография презента появилась на ее странице в Instagram.
Спортсменка Юлия Липницкая рассказала своим поклонникам о
том, какой подарок она получила на Новый год от фигуриста Евгения Плющенко и
продюсера Яны Рудковской. Фотография презента появилась на ее странице в Instagram.
Липницкой подарили кошелек от
французского дома моды Louis Vuitton и платок с вышитыми инициалами J.L. Такой дорогой сюрприз Яна Рудковская
и Евгений Плющенко сопроводили открыткой, в которой поздравили девушку с предстоящими
праздниками.
Вероятно, так они решили отблагодарить Юлию за то, что она исполнила одну из ролей в их новой ледовой постановке "Щелкунчик", которая проходила со 2 по 8 января в Ледовом дворце в
Санкт-Петербурге. Вместе с ней в создании шоу приняли участие и другие звезды фигурного катания, в том числе и четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова.
Напомним, Юлия Липницкая завоевала золотую медаль на Олимпийский
играх в Сочи в 2014 году. Спустя три года она объявила о завершении карьеры.
Причиной этого стала болезнь спортсменки: девушка страдала от анорексии и была вынуждена пройти трехмесячный курс лечения в клинике. Тем не менее поклонники фигуристки
надеются, что Липницкая скоро вернется в большой спорт и принесет
новые победы своей стране.