Спортсменка Юлия Липницкая рассказала своим поклонникам о том, какой подарок она получила на Новый год от фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Фотография презента появилась на ее странице в Instagram.

Спортсменка Юлия Липницкая рассказала своим поклонникам отом, какой подарок она получила на Новый год от фигуриста Евгения Плющенко ипродюсера Яны Рудковской. Фотография презента появилась на ее странице в Instagram.Липницкой подарили кошелек отфранцузского дома моды Louis Vuitton и платок с вышитыми инициалами J.L. Такой дорогой сюрприз Яна Рудковскаяи Евгений Плющенко сопроводили открыткой, в которой поздравили девушку с предстоящимипраздниками.Вероятно, так они решили отблагодарить Юлию за то, что она исполнила одну из ролей в их новой ледовой постановке "Щелкунчик", которая проходила со 2 по 8 января в Ледовом дворце вСанкт-Петербурге. Вместе с ней в создании шоу приняли участие и другие звезды фигурного катания, в том числе и четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова.Напомним, Юлия Липницкая завоевала золотую медаль на Олимпийскийиграх в Сочи в 2014 году. Спустя три года она объявила о завершении карьеры.Причиной этого стала болезнь спортсменки: девушка страдала от анорексии и была вынуждена пройти трехмесячный курс лечения в клинике. Тем не менее поклонники фигуристкинадеются, что Липницкая скоро вернется в большой спорт и принесетновые победы своей стране.