С завидным упорством украинцы продолжают распространять небылицы про переправу через Керченский пролив. В СМИ Незалежной то и дело муссируется тема проседания и перекоса Крымского моста. Масла в огонь добавляют местные блогеры, публикующие фотографии пустой трассы.

С завидным упорством украинцы продолжают распространять небылицы про переправу через Керченский пролив. В СМИ Незалежнойто и дело муссируется тема проседания и перекоса Крымского моста. Маслав огонь добавляют местные блогеры, публикующие фотографии пустойтрассы.Строительствопереправы изначально велось с нарушениями, уверен научный сотрудникИнститута водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. Поего словам, для создания земляной насыпи Крымского моста былиспользован непригодный грунт. Для его замены нужно потратить почти тримиллиарда рублей, цитирует ученого украинское издание "Обозреватель",известное публикациями сомнительной информации про новую трассу.Геологиявообще имеет критическое значение для устойчивости подобногосооружения. Медовар напомнил, что тектонические плиты под трассой черезКерченский пролив постоянно движутся. Проблемы уже начались, утверждаетон: одни опоры переправы проседают, а другие поднимаются, что приводит кперекосам конструкции.Экспертыпредупреждают, что проблемы с конструкциями сделаютневозможной запуск его железнодорожной части. "С одной стороны, идетосадка, с другой – выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, иполучается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна бытьидеальная поверхность", – пояснил Медовар.Оннапомнил, что железнодорожные составы весят около шести тысяч тонн. Ихдвижение будет создавать дополнительную нагрузку на опоры Крымскогомоста и ускорит износ конструкций, уверен ученый.Информационную истерию вокруг трассы через Керченский пролив нагнетают и украинские блогеры. На этой ниве накануне отметилась пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым. Комментаторопубликовала на своей странице фотографию зимнего Крымского моста. Наснимке часть трассы занесена снегом, видны следы проезжавшихавтомобилей. Однако в кадре транспортных средств не оказалось.Фотографию переправы через Керченский пролив пользователь снабдила язвительным комментарием: "Осторожно! Заторы и пробки! Мильоны паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым! вчера ехали…" (орфограуия и пунктуация автора сохранены. – Прим. Ред.).Напомним,что автомобильное движение по было открыто в серединемая прошлого года. Первым трассу испытал президент России ВладимирПутин. С того момента в обе стороны по ней проехали 3,5 миллионатранспортных средств.Сейчаспродолжается строительство железнодорожной части Крымского моста.Первые пассажирские и грузовые поезда планируется пустить по ней к концу2019 года.