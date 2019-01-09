Украинские солдаты бегут из армии, считают в прокуратуре. Всего за 4 последних года правоохранительные органы возбудили свыше 11 тысяч уголовных дел по статьям дезертирство, самовольное оставление места службы, уклонение от службы.

Украинские солдаты бегут из армии, считают в прокуратуре. Всего за 4 последних года правоохранительные органы возбудили свыше 11 тысяч уголовных дел по статьям "дезертирство", "самовольное оставление места службы", "уклонение от службы", сообщает агентство УНН. Кроме того, только в 2018 году зафиксированы свыше сотни случаев незаконного оборота оружия среди военнослужащих ВСУ.Ранее о низком моральном духе украинских солдат рассказал глава комитета Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий и инвалидов Александр Третьяков. По его данным, количество самоубийств среди военнослужащих, которые участвовали в операции в Донбассе, уже перевалило за тысячу. Ветераны не знают своих прав, никто им о них не рассказывает, а в СМИ нет ни одной антисуицидальной рекламы. Депутат добавил, что ветераны – это совсем еще молодые люди: средний возраст – около 35 лет.