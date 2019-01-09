Стены строят не из ненависти к тем, кто снаружи, а из любви к тем, кто внутри — так в обращении к нации Дональд Трамп пытался убедить американцев, что защита южной границы стоит затянувшегося шатдауна. Лидеры оппозиции в Конгрессе в ответной речи обвинили президента в создании искусственного кризиса.

"Стены строят не из ненависти к тем, кто снаружи, а из любви к тем, кто внутри" — так в обращении к нации Дональд Трамп пытался убедить американцев, что защита южной границы стоит затянувшегося шатдауна. Лидеры оппозиции в Конгрессе в ответной речи обвинили президента в создании искусственного кризиса.В ближайшее время оппоненты встретятся в Белом доме для поиска компромисса. Но он кажется маловероятным. Назло Трампу демократы в Сенате заморозили даже законопроект о санкциях против России, Сирии и Ирана.Пожалуй, никто не смотрел это обращение Трампа к американцам внимательнее, чем мигранты-латиноамериканцы. В палатке — аншлаг, коллективный просмотр организовали в лагере нелегалов — в мексиканском Тихуане, прямо на границе с США."Не знаю, что он имеет в виду, когда говорит, что мы опасны для его страны, ведь большинство людей, находящихся и работающих на территории США, являются мигрантами. Я думаю, что мигранты работают больше, чем сами американцы", — говорит молодая женщина.На строительстве башен Трампа потрудилось немало нелегалов, утверждают американские СМИ, но в этот раз президент США сконцентрировался на другой стороне миграции — преступности. Привел примеры жестоких преступлений, которые совершили чужестранцы, одно из последних — убийство полицейского в Калифорнии."Я никогда не забуду боль в глазах его близких, их дрожащие голоса и печаль, охватившую их души. Сколько еще должно пролиться американской крови, прежде чем Конгресс возьмется за свою работу?" — заявил Трамп.Но оппозиционных лидеров, которые в политике уже четверть века, это не тронуло. Демократы Чак Шумер и Нэнси Пелоси выступили следом с ответным словом. Им выделили ровно те же 9 минут прайм-тайма."Президент США не сумел убедить Конгресс и американский народ в необходимости профинансировать строительство и из-за этого устроил шатдаун. Американская демократия так не работает. Мы не управляем страной в состоянии истерики. Символом Америки должна оставаться статуя Свободы, а не 30-футовая стена", — сообщил Чак Шумер, сенатор Конгресса США от Демократической партии.Сразу после трансляции телеканалы и газеты бросились проверять каждое слово президента США.The Washington Post сравнил Трампа с Пиноккио и нашел пять, по мнению издания, грубейших ошибок. К примеру, кризиса на границе, считает газета, нет, по статистике поток мигрантов в последние годы значительно снизился.У телеканала ABC другие претензии: "Речь президента подобна голливудскому фильму, который стал кассовым два месяца назад, и теперь вышел в прокат в 12-й раз. Никакой новой информации обращение не содержало... А так, все было неплохо".Конгрессмены принесли президенту баки и коробки с бытовыми отходами прямо к ограде Белого дома. Мусор собрали в одном из национальных парков, который уже почти три недели никто не убирает.Утром деньги на стену, вечером – отмена шатдауна, заявляют в Белом доме. Нет, ровно наоборот – не соглашаются демократы. Утром отмена шатдауна, а затем можно поговорить о деньгах. Тем временем американское правительство не работает должным образом вот уже почти три недели.