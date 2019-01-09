Итальянский Милан заинтересован в приобретении нападающего Севильи и сборной Голландии Квинси Промеса. Один из самых титулованных клубов Серии А намеревался пригласить Квинси, когда тот был футболистом Спартака.

Итальянский "Милан" заинтересован в приобретении нападающего "Севильи" и сборной Голландии Квинси Промеса. Один из самых титулованных клубов Серии А намеревался пригласить Квинси, когда тот был футболистом "Спартака".В августе Промес перешел из "Спартака" в "Севилью", о чем после пожалел. В новом клубе лидер красно-белых оказался запасным и потерял игровую практику. Голландец недоволен своим положением в "Севилье" и готов сменить команду."Милан" возобновил интерес к футболисту, которого он хотел видеть в своих рядах еще летом. Однако если переход Квинси состоится, то надеть красно-черную футболку только летом. Промес уже играл за два клуба в нынешнем сезоне – "Спартак" и "Севилью" и не имеет права выступать за третий. Единственный клуб, куда голландец может перейти, чтобы играть, — его бывшая команда московский "Спартак".