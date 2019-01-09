Беда пришла, откуда не ждали. Главная светская Москвы Алена Кравец получила перед новым годом неприятный сюрприз.
Беда пришла, откуда не ждали. Главная светская Москвы Алена Кравец получила перед новым годом неприятный сюрприз.
Новогодние праздники актриса и модель Алена Кравец планировала
провести с мужем и дочерью на
популярном горнолыжном курорте миллионеров Куршевель, что во французских Альпах. Они
ездят туда каждый год. Не хотели изменять традиции и в этот раз. Но вдруг муж-бизнесмен
Алены заявил, что у него появились в Москве важные дела, которые не требуют отлагательства,
и поэтому он вынужден остаться дома.
"Я, конечно, расстроилась, но решила дочку не лишать долгожданных каникул
и поехала отдыхать с ней вдвоем, – рассказала Кравец. – Прекрасный отель, вкусная
еда, отличные склоны – на курорте было все здорово. Да и муж мне постоянно слал
послания, что-де скучает ждет и любит. Но дома по возвращении меня ждал неприятный
сюрприз".
Нет, благоверный встретил Кравец в их шикарном особняке на
Рублевке с цветами, заказал из ресторана вкусный ужин – грозы ничто не предвещало.
"В спальне я снимала украшения и уронила колечко с бриллиантами, – рассказала Алена.
– Оно закатилось под кровать и я полезла за ним. Достала же оттуда… чужие
кружевные стринги! Моему изумлению и возмущению не было предела! Я вышла к мужу и молча швырнула
ему в лицо этой грязной тряпкой. А в тот же вечер собрала вещи и уехала – у меня в
Москве есть своя небольшая квартира. Теперь буду разбираться, что произошло и
как быть дальше. Но считаю, что муж этим подлым поступком просто плюнул мне в
лицо, да еще и в эти святые рождественские дни".
Напомним, в супружеской жизни Кравец давно уже не все
гладко. Супруг несколько раз поднимал на нее руку, пытался отобрать дочь, но Алена
находила в себе силы простить его – ради дочери. Найдет ли в этот раз – покажет
время.