Беда пришла, откуда не ждали. Главная светская Москвы Алена Кравец получила перед новым годом неприятный сюрприз.

Беда пришла, откуда не ждали. Главная светская Москвы Алена Кравец получила перед новым годом неприятный сюрприз.Новогодние праздники актриса и модель Алена Кравец планировалапровести с мужем и дочерью напопулярном горнолыжном курорте миллионеров Куршевель, что во французских Альпах. Ониездят туда каждый год. Не хотели изменять традиции и в этот раз. Но вдруг муж-бизнесменАлены заявил, что у него появились в Москве важные дела, которые не требуют отлагательства,и поэтому он вынужден остаться дома."Я, конечно, расстроилась, но решила дочку не лишать долгожданных каникули поехала отдыхать с ней вдвоем, – рассказала Кравец. – Прекрасный отель, вкуснаяеда, отличные склоны – на курорте было все здорово. Да и муж мне постоянно слалпослания, что-де скучает ждет и любит. Но дома по возвращении меня ждал неприятныйсюрприз".Нет, благоверный встретил Кравец в их шикарном особняке наРублевке с цветами, заказал из ресторана вкусный ужин – грозы ничто не предвещало."В спальне я снимала украшения и уронила колечко с бриллиантами, – рассказала Алена.– Оно закатилось под кровать и я полезла за ним. Достала же оттуда… чужиекружевные стринги! Моему изумлению и возмущению не было предела! Я вышла к мужу и молча швырнулаему в лицо этой грязной тряпкой. А в тот же вечер собрала вещи и уехала – у меня вМоскве есть своя небольшая квартира. Теперь буду разбираться, что произошло икак быть дальше. Но считаю, что муж этим подлым поступком просто плюнул мне влицо, да еще и в эти святые рождественские дни".Напомним, в супружеской жизни Кравец давно уже не всегладко. Супруг несколько раз поднимал на нее руку, пытался отобрать дочь, но Аленанаходила в себе силы простить его – ради дочери. Найдет ли в этот раз – покажетвремя.