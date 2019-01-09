09.01.2019

2019-01-09 09:40:35

На Камчатке готовятся к мощному извержению вулкана

Вулканологи отмечают, что у расположенного на Камчатке вулкана Шивелуч после землетрясения в конце декабря 2018 года стали проявляться признаки активности. Выбросы пепла происходят практически каждый день. Мощное извержение может начаться в любой момент. "Даже небольшие выбросы сопровождаются раскаленными потоками вулканической смеси, от которых невозможно убежать. Иногда скорость доходит до 200 километров в час", – цитирует специалистов.