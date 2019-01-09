Вышедшая в эфир Первого канала накануне накануне новогодних праздников программа Голубой Ургант вызвал противоречивые отзывы зрителей. Одни сочли передачу очень креативой, другие – смешной и пародийной, третьи – похабной. Но нашлись и тем, кто усмотрел в ней нарушение российского законодательства.

Вышедшая в эфир Первого канала накануне накануне новогодних праздников программа "Голубой Ургант" вызвал противоречивые отзывы зрителей. Одни сочли передачу очень креативой, другие – смешной и пародийной, третьи – похабной. Но нашлись и тем, кто усмотрел в ней нарушение российского законодательства.Блогер Миша Кшиштовский рассмотрел, что на столе в праздничной студии блестками были выложены... маты. Причем самые непристойные. Нецензурные слова, обозначающие мужские и женские половые органы, крупным планом демонстрировались во время выступления группы Little Big. И именно в таком виде запись пошла в эфир на всею страну. Когда заметили, было уже поздно. И все, что в этой связи могли сделать на Первом канале – спешно удалить программу "Голубой Ургант" из официального канала на YouTube."Я думаю, новость старая, но не могу все равно не поделиться с вами тем, как я все еще с нее ору: авторы снесли запись "Голубого Урганта" с канала, потому что там на столе в кадре блестками было выложено ***-*****. В эфире Первого", – написал блогер.Напомним, что в декабре в эфире канале "Россия" Виктория Боня произнесла слово, которое справедливо относят к ненормативной лексике. "******* (глупые люди. – Прим. ред.)!" – кричала Боня в студи у Андрея Малахова, забыв, что на нее смотрит вся страна, включая детей. Между тем, закон о штрафах за употребление ненормативной лексики в СМИ был подписан Владимиром Путиным еще 8 апреля 2013 года. За нарушение запрета поправки в закон о СМИ предусматривают штрафы: для юридических лиц – от 20 до 200 тысяч рублей, для должностных – от пяти до 20 тысяч, для обычных граждан – от двух до трех тысяч рублей. Так что, вероятно, Первый канал будет наказан рублем.