На снег и сосульки можно пожаловаться. Январь выдался снежным. Но дороги в новогодние каникулы чистились. Как сообщает мэрия, уборка при необходимости ведётся в круглосуточном режиме.

На снег и сосульки можно пожаловаться. Январь выдался снежным. Но дороги в новогодние каникулы чистились. Как сообщает мэрия, уборка при необходимости ведётся в круглосуточном режиме. Днём на расчистку улиц Владимира может выходить до 60 рабочих и больше 50 единиц техники. За первые дни наступившего 2019 года коммунальные службы уже вывезли порядка 35 тысяч тонн снега. Администрация области напоминает, что ответственность за уборку снега во дворах несут управляющие компании и товарищества собственников жилья. А за пятиметровые зоны вокруг магазинов и объектов бытового обслуживания – отвечают собственники или арендаторы этих объектов. На неубранный снег можно пожаловаться в государственную инспекцию административно-технического надзора по телефону (4922) 45-10-41. Также по этому номеру можно жаловаться и на сосульки. Только на крышах домов областного центра за новогодние каникулы их выросло очень много. Это недосмотр управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК, обслуживающих дома. Если сосульки и наледь на крышах зданий и многоквартирных домов угрожают жизни и здоровью граждан, можно жаловаться по телефону, номер которого на экране. Горячая линия Госинспекции административно-технического надзора открыта с 09.00 до 17.30 часов, при этом в его работе есть обеденный перерыв с 12.30 до 13.00 часов.