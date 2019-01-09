На Украине не оценили по достоинству угрозы президента Франции и канцлера Германии в адрес Владимира Путина. Жалкие потуги Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель назвали смешными.

На Украине не оценили по достоинству угрозы президентаФранции и канцлера Германии в адрес Владимира Путина. Жалкие потуги ЭммануэляМакрона и Ангелы Меркель назвали смешными.Меркель и Макрон выставили себя на посмешище, они прекраснопонимают всю бесперспективность своих заявлений, пишет на украинском сайте"Обозреватель" главный редактор Newsader Александр Кушнарь. По егомнению, подобные угрозы звучат исключительно ради протокола."Германия и Франция предпочли отделаться призывами кПутину, отказавшись принять хотя бы символические меры", – констатируетжурналист.Напомним, что перед Новым годом европейские лидеры позволилисебе шантажировать Владимира Путина. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон потребовалиот президента России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе иосвободить задержанных украинских моряков.В совместном заявлении два политика посчитали, что арестованныеРоссией украинские моряки должны встретить Новый год в кругу семьи. "Мытребуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всехсудов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинскихморяков", – говорилось в опубликованном 28 декабря заявлении.На эти слова достаточно жестко отреагировали в Москве. ВКремле в очередной раз напомнили, что Россия действовала строго в рамкахмеждународного права и своего законодательства. Арестованные украинские морякиобвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении границы в составевооруженной группы. А спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Ангелу Меркель иЭммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.