В китайском городе Цюйчжоу, расположенном в провинции Чжэцзян, грузовик потерял управление на скользкой дороге и наехал на электрический скутер. Мужчине на двухколесном транспортном средстве сильно повезло: от толчка его отбросило в сторону, и колеса самосвала проехали в сантиметре от его тела.

В китайском городе Цюйчжоу грузовик потерял управление, превратил электрический скутер в кучку обломков и ударил легковой автомобиль на встречной полосе.Инцидент произошел вчера, 8 января, в провинции Чжэцзян. Дорога был скользкой от дождя, и при торможении занесло тяжелый самосвал. Грузовик наехал на скутер и его водителя, причем владельцу двухколесного транспортного средства сильно повезло, поскольку его чудом отбросило в сторону.Колеса самосвала проехали в сантиметре от водителя скутера. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как растерянный мужчина ошеломленно смотрит на обломки своего средства передвижения.Грузовик, в свою очередь, пронесся дальше, вылетел на встречную полосу, зацепил легковой автомобиль и лишь после этого остановился.Местные средства массовой информации пишут о том, что в результате аварии никто не пострадал, отдельно подчеркивая отсутствие у водителя скутера травм, синяков и даже царапин.