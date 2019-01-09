В Посольстве России в Великобритании оценили сообщения местных СМИ и спецслужб о судьбе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном Королевстве. Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

В Посольстве России в Великобритании оценили сообщения местных СМИ и спецслужб о судьбе экс-полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном Королевстве.Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель директора Национального института развития современнойидеологии Игорь Шатров.Поинформации издания The Telegraph, после выписки избольницы Скрипали переехалина юг страны, где живут под наблюдением врачей. Газета утверждает, что они вовсе не живутв изоляции в Великобритании. Якобы, отца и дочь посещают друзья.Российские дипломатыже считают, что данные британских СМИ не более, чем домыслы. Они уверены, что экс-полковникаГРУ с дочерью в Соединенном Королевстве удерживают насильственно."Что касаетсясообщений о проживании Скрипалей, изменении их внешности, предоставлении Юлииработы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов сдрузьями, то они, если читать внимательно, являются не более чемпредположениями", – сказано в сообщении дипмиссии. Подробности покушения наСкрипаля в Посольстве России и вовсе назвали вбросом.В своюочередь Игорь Шатров убежден, что вброс специально сделан после Новогогода, чтобы в "кампания приобрела какое-то новое звучание". Он считает, что сообщения об изменениивнешности Сергеем Скрипалем могут говорить о том, что этого человека уже нет вживых. "Обвинения в отравлении легли очень важным для Запада кирпичом вфундамент всех обвинений против России", – цитирует Шатрова .Напомним,4 марта 2018 года Сергей и Юлия были отравлены в Солсбери. ВластиВеликобритании бездоказательно заявили о якобы причастности к инциденту России.В Москве все обвинения отвергли.