Калифорнийская полиция разыскивает мужчину, который облизывал
чужой дверной звонок в течение нескольких часов. Инцидент попал на камеры
видеонаблюдения.
Калифорнийская полиция разыскивает мужчину, который облизывал
чужой дверной звонок в течение нескольких часов. Инцидент попал на камеры
видеонаблюдения.
Злоумышленник проник в чужой дом и стал
лизать дверной звонок. После этого мужчина попал во двор и стал передвигать вещи.
Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Действия мужчины смутили хозяина дома
и полицейских. Позже правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, передает "РЕН ТВ".
Им оказался 33-летний местный житель Роберто Арройо. Мужчине могут предъявить
обвинения в краже.