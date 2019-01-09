Калифорнийская полиция разыскивает мужчину, который облизывал чужой дверной звонок в течение нескольких часов. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Калифорнийская полиция разыскивает мужчину, который облизывалчужой дверной звонок в течение нескольких часов. Инцидент попал на камерывидеонаблюдения.Злоумышленник проник в чужой дом и сталлизать дверной звонок. После этого мужчина попал во двор и стал передвигать вещи.Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.Действия мужчины смутили хозяина домаи полицейских. Позже правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, передает "РЕН ТВ".Им оказался 33-летний местный житель Роберто Арройо. Мужчине могут предъявитьобвинения в краже.