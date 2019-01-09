Фрегат Адмирал Касатонов закончил первый этап заводских испытаний. Тестирование проходило в Балтийском море, строители проверили мореходность, скорость хода и маневренность корабля, его системы жизнеобеспечения и энергетики, а также вентиляцию и кондиционеры.

Фрегат "Адмирал Касатонов" закончил первый этап заводских испытаний. Тестирование проходило в Балтийском море, строители проверили мореходность, скорость хода и маневренность корабля, его системы жизнеобеспечения и энергетики, а также вентиляцию и кондиционеры, рассказал агентству ТАСС представитель ВМФ России Игорь Дыгало. Как только лед в Финском заливе подтает, испытания возобновятся, добавил он."Адмирал Касатонов" – корабль проекта 22350. Эти фрегаты должны стать основой российского флота, заявил главком ВМФ Владимир Королев. Первый, "Адмирал Горшков", уже передан военным. На сегодняшний день заказаны 6 подобных кораблей. Их планируют построить к 2025 году.Начальник Управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников в свою очередь заявил, что в ближайшее время российские ВМС начнут формировать группировки кораблей, приспособленные к работе в любой точке мирового океана. В них войдут как раз фрегаты проекта 22350 и корабли нового поколения, которые сейчас только разрабатываются.Длина фрегата проекта 22350 – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, или около 53 километров в час. Корабль вооружен пусковыми установками для ракет "Калибр" или "Оникс", универсальной артиллерийской системой А-192 и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".