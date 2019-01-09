На протяжении нескольких дней муссируется информация о разводе Андрея и Алисы Аршавиных. адвокат футболиста отметил, что к нему за помощью никто из них не обращался.

На протяжении нескольких дней муссируется информация о разводе Андрея и Алисы Аршавиных. адвокат футболиста отметил, что к нему за помощью никто из них не обращался.Все началось с того, что незадолго до Нового года в Сеть попало видео, как футболист развлекается с женщинами. Спортсмен в обществе прекрасных дам катался на лошадях. Немедленно разгорелся скандал, ведь Аршавина знают не только как футболиста, но и многодетного отца: от прошлых отношений с Юлией Барановской у него трое детей, а в браке с Алисой Казьминой он воспитывал еще троих (отметим, что из них двое – от предыдущего брака его избранницы).И тут как гром среди ясного неба прозвучало заявление самой Алисы Аршавиной, что, дескать, они давно не вместе и якобы вообще оформили развод. Сообщение стало настоящей сенсацией. Однако не все так просто. Адвокат отметил, что он не имеет никакого отношения к разводу своего клиента."Ни он, ни она за помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов. К тому же, вряд ли Аршавин усыновлял детей, который были у Алисы до их брака. У них ведь есть свой отец", – цитирует Павла Волошина .Отметим, что в начале года вернулся в футбольный клуб "Зенит", однако там он будет не играть. Спортсмен возглавил международный проект "Сириус". Аршавин будет участвовать в тренировочных лагерях для талантов со всей России и отвечать за культурное воспитание юных игроков.К слову, в Сети на эту тему ходит много шуток. Дескать, чему сможет научить Аршавин подрастающее поколение, неизвестно. Как рассказывала сама Юлия Барановская, футболист уже несколько лет в глаза не видел собственных троих детей.