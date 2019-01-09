Не обошлось в этом году и без подарков городу. Во Владимире появился настоящий светомузыкальный фонтан. Он украсил Театральную площадь. И по вечерам в теплое время года там собирались горожане, чтобы посмотреть на представление. Распахнули свои двери в уходящем году новая школа на юго-западе Владимира и муниципальный ледовый дворец. Теперь там бесплатно занимаются юные владимирские хоккеисты и фигуристы. О самых ярких открытиях уходящего года напомнит Маргарита Махрова.

Не обошлось в этом году и без подарков городу. Во Владимире появился настоящий светомузыкальный фонтан. Он украсил Театральную площадь. И по вечерам в теплое время года там собирались горожане, чтобы посмотреть на представление. Распахнули свои двери в уходящем году новая школа на юго-западе Владимира и муниципальный ледовый дворец. Теперь там бесплатно занимаются юные владимирские хоккеисты и фигуристы. О самых ярких открытиях уходящего года напомнит Маргарита Махрова.В уходящем году во Владимире появился муниципальный ледовый дворец. Его строили чуть больше года и подарили городу на день рождения. Цена дворца - почти 400 миллионов рублей. Финансирование шло из бюджетов разных уровней. Название "Владимир" для дворца выбрали сами жители. Площади и оборудование позволяют проводить на площадках комплекса сеансы массового катания и ледовые представления. И главное - теперь здесь бесплатно тренируются воспитанники спортивной школы по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Их более 400 человек.Алексей Метёлкин, директор муниципального ледового дворца "Владимир" (съёмка от 11.10.2018): "Сейчас, на наш взгляд, потребность родителей и воспитанников в занятиях удовлетворена, им предоставлено время в общей сложности 45 часов в неделю для двух отделений по фигурному катанию и хоккею".Татьяна Фейгина, тренер-преподаватель спортшколы (съёмка от 11.10.2018): "Здесь более комфортно: тёплый каток, качество льда у нас здесь очень хорошее, часто производятся заливки, и он помягче. Я считаю, что этот дворец достоин проведения всероссийских соревнований".Долгожданным событием для владимирцев стало открытие новой 49-й школы в микрорайоне 8-ЮЗ. Строить её начали 3 года назад. Здание масштабное, состоит из 4 корпусов. Для занятий начальной школы предусмотрен отдельный блок. На завершение строительства из федерального бюджета выделили 432 миллиона рублей. 1 сентября 2018-го она открыла свои двери для 932 учеников.Аня Мищенко, ученица 10 класса (съёмка от 3.09.2018): "Волнуюсь немного, хочется узнать, какая школа, как тут все устроено. В общем, радостный, хороший настрой".Новому учебному заведению присвоили имя общественного и государственного деятеля, нашего земляка, Михаила Сперанского. Всего школа рассчитана на 1200 человек. Юго-западный район густо населён, активно вводятся здесь и социально-значимые объекты.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира (съёмка от 03.09.2018): "Микрорайон 8-ЮЗ, он порядка 56 тысяч жителей насчитывает. Дома все заселены, и только за последние годы 2 детских садика, знаете, здесь введены. Поликлиника и сейчас еще одна вводится, и вот эта вот школа. Здесь с утра до вечера уже дети".На Театральной площади в этом году презентовали сразу два новых объекта. Необычный светомузыкальный фонтан построили здесь всего за 4,5 месяца, на средства спонсора. Общая сумма проекта - 96 миллионов рублей. В основе - концепция "умного" фонтана.Ольга Деева, глава города Владимира (съёмка от 27.08.2018): "Изначально предполагалось, что этот фонтан будет круче, чем в Петергофе. Мы с вами видим: это 5 разных режимов, это 8 разных контуров, это 114 трубочек, это 14 метров в диаметре. Грандиозное сооружение".Фонтан оборудован видео-лазерной установкой и рассчитан на разные музыкальные режимы - от детских шутих до программ, во время которых звучит классическая и популярная музыка. Для владимирцев открытие фонтана стало настоящим подарком."Настроение прекрасное, красивый фонтан, прекрасная музыка".Прошло меньше месяца, а возле Драмтеатра снова собрались гости. В этом году Областной театр драмы отметил своё 170-летие. В честь юбилея служителям Мельпомены подарили памятник провинциальным актёрам. Он представляет собой двух героев знаменитой пьесы Островского "Лес": актёров Счастливцева и Несчастливцева. Автор композиции - известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов.Игорь Черноглазов, скульптор (съёмка от 19.09.2018): "Вот эти молчаливые мечты о театре, который они хотят построить - свой и играть в нём. Вот это и хотелось показать. Именно через счастливое молчание и какое-то задумчивое, трагичное".Новый, 2019 год, к слову, объявлен в России годом театра, а это значит, что владимирцев и гостей города ждёт много интересных культурных событий и новых открытий.