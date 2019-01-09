Екатерина Чупринина переехала в Москву из Нальчика в 1994 году. Тогда же она стала работать в театре Льва Лещенко – три года отработала у мэтра на бэк-вокал. А потом начала давать и сольные концерты под именем Кати Лель.
Екатерина Чупринина переехала в Москву из Нальчика в 1994 году. Тогда же она стала работать в театре Льва Лещенко – три года отработала у мэтра на бэк-вокал. А потом начала давать и сольные концерты под именем Кати Лель.
В первые годы на эстраде Катя работала на износ. "Я забывала, как меня зовут. Серьезно, – плачет Катя. – Настолько обалдевала от перемещений. Раньше же
давали по несколько концертов
в день – я не успевала чемоданы паковать. Один привозишь, другой берешь,
а мне всего 20 лет! Вижу, как Лев Валерьянович (Лещенко – Прим. ред.) выходит на сцену: не важно, спал – не спал, ел – не ел, заболел – не заболел! Всегда
достойно выглядит,
такой красавец, уважителен к людям"
"Это
был для меня колоссальный опыт. же
Но нагрузка чудовищная! – продолжает артистка. - Помню:
1996 год, то ли Германия, то ли Америка. Короче, просыпаюсь в одном из городов за границей и не могу понять, где я, кто я. И какой телефон
у меня домашний. Пытаюсь вспомнить
цифры и позвонить —не могу: такой
перегруз психики, эмоций, усталость.
Я реально долго вспоминала свои номер телефона. Подумала тогда: откуда у артистов столько здоровья, чтобы
испытывать такие нагрузки? Я не могла это оценить в 20 лет".
В то время Лель пришлось особенно трудно. "Первые месяца два я, несмотря на свой характер и оптимизм,
все время рыдала. С каждым днем моя
уверенность В себе куда—то улетучивалась, я стала понимать, что таких талантливых, как я, миллионы. Не знала, что мне делать завтра, на что жить,
где жить, где искать свою мечту, за которой приехала.
А потом я попала в музыкальное
агентство Лещенко. Выступала в середине его концерта, исполняла пять песен собственного сочинения. Никогда
не забуду, как Лев Валерьянович меня спрашивает: "ТЫ под фанеру поешь?" Я в ответ: "Что такое фанера?"
Так смешно... Он объясняет: "Ну это
когда ты голос записываешь, а на сцене только рот открываешь". Я говорю:
"Лев Валерьянович, я даже не знаю,
что это такое". Он: "Звучит так хорошо, будто с пластинки". Я рассмеялась", – цитирует Катю