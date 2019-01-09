Екатерина Чупринина переехала в Москву из Нальчика в 1994 году. Тогда же она стала работать в театре Льва Лещенко – три года отработала у мэтра на бэк-вокал. А потом начала давать и сольные концерты под именем Кати Лель.

Екатерина Чупринина переехала в Москву из Нальчика в 1994 году. Тогда же она стала работать в театре Льва Лещенко – три года отработала у мэтра на бэк-вокал. А потом начала давать и сольные концерты под именем Кати Лель.В первые годы на эстраде Катя работала на износ. "Я забывала, как меня зовут. Серьезно, – плачет Катя. – Настолько обалдевала от перемещений. Раньше жедавали по несколько концертовв день – я не успевала чемоданы паковать. Один привозишь, другой берешь,а мне всего 20 лет! Вижу, как Лев Валерьянович (Лещенко – Прим. ред.) выходит на сцену: не важно, спал – не спал, ел – не ел, заболел – не заболел! Всегдадостойно выглядит,такой красавец, уважителен к людям""Этобыл для меня колоссальный опыт. жеНо нагрузка чудовищная! – продолжает артистка. - Помню:1996 год, то ли Германия, то ли Америка. Короче, просыпаюсь в одном из городов за границей и не могу понять, где я, кто я. И какой телефону меня домашний. Пытаюсь вспомнитьцифры и позвонить —не могу: такойперегруз психики, эмоций, усталость.Я реально долго вспоминала свои номер телефона. Подумала тогда: откуда у артистов столько здоровья, чтобыиспытывать такие нагрузки? Я не могла это оценить в 20 лет".В то время Лель пришлось особенно трудно. "Первые месяца два я, несмотря на свой характер и оптимизм,все время рыдала. С каждым днем мояуверенность В себе куда—то улетучивалась, я стала понимать, что таких талантливых, как я, миллионы. Не знала, что мне делать завтра, на что жить,где жить, где искать свою мечту, за которой приехала.А потом я попала в музыкальноеагентство Лещенко. Выступала в середине его концерта, исполняла пять песен собственного сочинения. Никогдане забуду, как Лев Валерьянович меня спрашивает: "ТЫ под фанеру поешь?" Я в ответ: "Что такое фанера?"Так смешно... Он объясняет: "Ну этокогда ты голос записываешь, а на сцене только рот открываешь". Я говорю:"Лев Валерьянович, я даже не знаю,что это такое". Он: "Звучит так хорошо, будто с пластинки". Я рассмеялась", – цитирует Катю