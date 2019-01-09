2019 год – это год сближения России и Белоруссии. Так считает ясновидящая Марианна Абравитова.

2019 год – это год сближения России и Белоруссии. Так считает .По мнению ясновидящей, 2019 год будет очень продуктивным для Лукашенко. "Он так же остается во главе лидерства и правления. Никуда уходить он не собирается, более того, Белоруссию ждут реформы. Лукашенко изменит свои взгляды и мировоззрения. Некоторые вопросы он заново поднимет и пересмотрит", – заявила она."Могу сказать, что он даже несколько поменяет свои метода правления, которым придерживался многие годы, что не может не радовать. Здесь могу сказать, что для страны все будет только в плюс. Это счастье, что он останется у Власти и еще больше укрепится в своих позициях. С нашей страной установятся хорошие отношения, будут найдены новые перспективы развития и интересные экономические коллаборации", – продолжила Марианна."Несмотря на разные разногласия, воцарит мир, общение будет более благостное и открытое. Все интересы и пожелания будут учтены. Недоброжелателям придется забыть о тщетных попытках поссорить 2 государства. Могу сказать что год 2019 – это Год Сближения Белоруссии и России. Кстати год 2019 будет славится образовательными программами. Между нашими государствами наладится хорошие взаимодействия по прохождению каких-то обучающих программ по обмену студентов. Так же вижу многие службы Белоруссии будут проходить стажировку на предприятиях России", – резюмировала эксперт.